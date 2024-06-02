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Вывели биткоинов на 305 млн долларов — хакеры обокрали известную криптобиржу

2 июня 2024 04:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Криптобиржу DMM Bitcoin сломали на 300 миллионов долларов
Цифровая монета биткоина. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Хакеры обокрали известную японскую криптовалютную биржу DMM Bitcoin на 4502,9 биткоина. Компания потеряла около 305 миллионов долларов.

Об этом сообщает CoinDesk в пятницу, 31 мая.

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Платформа подтвердила атаку и объявила, что приняла меры для предотвращения дальнейших оттоков. Представители компании заверили, что клиентам компенсируют потери.

"Пожалуйста, будьте уверены, что мы обеспечим эквивалентную сумму BTC, эквивалентную оттоку при поддержке компаний группы и гарантируем полную сумму", — отметили в DMM Bitcoin.

Криптобиржа ограничила спотовые покупки и предупредила о возможной задержке выведения иен. Детали взлома не сообщают.

Напомним, что медицинская технологическая компания Semler Scientific купила 581 BTC, что составляет 40 миллионов долларов. Медики отметили, что биткоин является надежным средством сбережения и привлекательной инвестицией. Именно поэтому BTC был выбран основным резервным активом.

Также мы сообщали, что недавно заметили падение цены биткоина более чем на 3%. Это связано с неожиданными перемещениями крупных сумм биткоинов обанкротившейся биржи Mt.Gox.

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