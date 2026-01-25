Відключення світла і опалення взимку — що буде з цінами на недоотримані комунальні послуги

Комунальник оглядає труби. Фото: УНІАН

У січні 2026 року у Києві, Дніпрі, Харкові та інших українських містах фіксуються масштабні проблеми з опаленням через блекаути після обстрілів РФ. Багатьох споживачів цікавить, що буде з платіжками, якщо послуги з опалення, світла і водопостачання надавалися не у повному обсязі.

Перерахунок вартості комунальних послуг

Як зазначається у статті, в українців є можливість зменшити суми у платіжках за період, коли комунальні послуги не надавалися. Наприклад, 6 лютого 2024 року Кабінет Міністрів своєю постановою №127 дозволив перераховувати вартісь комунальних послуг у разі:

їх ненадання;

надання не в повному обсязі;

неналежної якості.

Окрім цього у Законі України "Про житлово-комунальні послуги" йдеться про те, що споживачі повинні платити лише за фактично отримані послуги належної якості.

Як нараховують комуналку після блекаутів

Відомо, що наприклад, у Київтеплоенерго нарахування проводять за стандартною схемою:

будинки, де є лічильники тепла (орієнтовно 90%) платять лише за фактично спожиті гігакалорії. Якщо тепло відсутнє або температура теплоносія занижена, тоді сума у платіжці зменшиться автоматично;

жителі будинків без лічильників оплачують тепло за нормативами з урахуванням фактичної кількості годин постачання та температури повітря. Якщо стаються аварії на зовнішніх мережах, то коригування відбувається автоматично.

При цьому на сайті підприємства вказасно, що коли виникать аварійні пошкодження на зовнішніх тепломережах, то періоди відсутності тепла враховуються автоматично. Тобто, цей час вирахують з платіжки за послугу.

Якщо ж причиною відключення опалення була несправність внутрішньобудинкових систем, тоді управителю будинку (керуючій компанії, ОСББ, ЖБК) треба повідомити про це постачальника. Або споживач може звернутися за перерахунком самостійно.

Що треба знати про перерахунок

У разі, якщо постачальник не погодиться на перерахунок чи ігноруватиме звернення то, як пояснила юристка Марина Камілова, споживач має право поскаржитися на це органам місцевого самоврядування, Держпродспоживслужбі або захищати свої права в судовому порядку.

"Судова практика свідчить: за належно зібраних доказів суди стають на бік споживачів навіть в умовах воєнного стану", — зазначила юристка.

Водночас експертка зауважила, що автоматично перерахунок може й не відбутися, тож споживачі мають обов'язково фіксувати факти ненадання послуг документально.

