Розрахунок за розподіл газу — у Газмережі уточнили, коли можна не платити

У Газмережі уточнили, хто і коли може не платити за доставку газу
Українські споживачі мають розраховуватися за доставку природного газу, навіть якщо не проживають в оселях, однак існують деякі винятки. ТОВ "Газорозподільні мережі України" оприлюднило список ситуацій, які дозволяють не сплачувати за відповідну послугу у 2026 році.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Дніпропетровської філії "Газмережі" у соцмережі Facebook.
Необхідність регулярного розрахунку за доставку газу
Як зазначили у Газмережі, навіть якщо громадяни на тимчасовій основі не проживають в оселях, газові мережі навколо будинків мають функціонувати надалі, а тому оплата за розподіл природного газу зберігається.
Фахівці компанії регулярно обслуговують газопроводи, підтримують у безпечному стані та готовності до подачі блакитного палива, щоб на момент повернення громадян була змога одразу почати користуватися газом — без очікувань та додаткових заяв.
Таким чином, навіть якщо людина тимчасово не проживає і не споживає газ, але будинок підключений до мережі, плата буде нараховуватися за мінімально замовлений обсяг, що покриває обслуговування.
"Іноді можна почути, що борги нібито "зникають" або "заморожуються". Насправді це міф: заборгованість не скасовується й з часом може перейти в юридичну площину. Щоб уникнути зайвого фінансового навантаження, варто не допускати її накопичення", — пояснюють у Газмережі.
Хто і коли може не платити за розподіл газу
Загалом "друга платіжка" є обов'язковою, доки зберігається технічне підключення, однак є ситуації, коли Оператор ГРМ може не нараховувати суми для розрахунку за послугу.
У 2026 році оплата за розподіл газу не нараховується виключно у наступних випадках:
- Якщо було зруйноване/пошкоджене житло внаслідок обстрілів, а газопостачання припинилося через небезпечний стан мереж (оплату не нараховуватимуть на основі надання з боку споживача витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань);
- За умови появи аварійної ситуації у зв'язку з бойовими діями нарахування плати не буде здійснюватися з дати припинення газопостачання;
- У разі, якщо оселю від'єднали від системи механічним шляхом, то нарахування сум до сплати має припинитися з 1 числа наступного місяця.
Громадяни можуть з'ясувати питання щодо нарахувань, оплати, газифікації та інших послуг, звернувшись до контакт-центру компанії "Газорозподільні мережі України".
"Маєте запитання? Звертайтеся до Центрів обслуговування клієнтів або телефонуйте до контакт-центру 0 800 303 104 — ми допоможемо розібратися", — додали у Газмережі.
