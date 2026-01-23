Відео
Україна
Відео

У Газмережі уточнили, хто і коли може не платити за доставку газу

Дата публікації: 23 січня 2026 08:50
Розрахунок за розподіл газу — у Газмережі уточнили, коли можна не платити
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Українські споживачі мають розраховуватися за доставку природного газу, навіть якщо не проживають в оселях, однак існують деякі винятки. ТОВ "Газорозподільні мережі України" оприлюднило список ситуацій, які дозволяють не сплачувати за відповідну послугу у 2026 році. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Дніпропетровської філії "Газмережі" у соцмережі Facebook. 

Читайте також:

Необхідність регулярного розрахунку за доставку газу

Як зазначили у Газмережі, навіть якщо громадяни на тимчасовій основі не проживають в оселях, газові мережі навколо будинків мають функціонувати надалі, а тому оплата за розподіл природного газу зберігається.

Фахівці компанії регулярно обслуговують газопроводи, підтримують у безпечному стані та готовності до подачі блакитного палива, щоб на момент повернення громадян була змога одразу почати користуватися газом — без очікувань та додаткових заяв.

Таким чином, навіть якщо людина тимчасово не проживає і не споживає газ, але будинок підключений до мережі, плата буде нараховуватися за мінімально замовлений обсяг, що покриває обслуговування.

"Іноді можна почути, що борги нібито "зникають" або "заморожуються". Насправді це міф: заборгованість не скасовується й з часом може перейти в юридичну площину. Щоб уникнути зайвого фінансового навантаження, варто не допускати її накопичення", — пояснюють у Газмережі.

доставка газу
Працівники газопостачальної компанії. Джерело: Газмережі

Хто і коли може не платити за розподіл газу

Загалом "друга платіжка" є обов'язковою, доки зберігається технічне підключення, однак є ситуації, коли Оператор ГРМ може не нараховувати суми для розрахунку за послугу. 

У 2026 році оплата за розподіл газу не нараховується виключно у наступних випадках:

  1. Якщо було зруйноване/пошкоджене житло внаслідок обстрілів, а газопостачання припинилося через небезпечний стан мереж (оплату не нараховуватимуть на основі надання з боку споживача витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань);
  2. За умови появи аварійної ситуації у зв'язку з бойовими діями нарахування плати не буде здійснюватися з дати припинення газопостачання;
  3. У разі, якщо оселю від'єднали від системи механічним шляхом, то нарахування сум до сплати має припинитися з 1 числа наступного місяця.

Громадяни можуть з'ясувати питання щодо нарахувань, оплати, газифікації та інших послуг, звернувшись до контакт-центру компанії "Газорозподільні мережі України". 

"Маєте запитання? Звертайтеся до Центрів обслуговування клієнтів або телефонуйте до контакт-центру 0 800 303 104 — ми допоможемо розібратися", — додали у Газмережі.
 
Раніше ми писали, які будуть тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення у лютому 2026 року. Раніше в уряді виступили із закликом до регулятора не переглядати ціни на воду під час війни.

Ще повідомляли, скільки у лютому цього року коштуватиме 1 кіловат електричної енергії для споживачів. Зокрема, дехто зможе платити менше.   

ціни на газ комунальні послуги ЖКГ гроші газопостачання
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
