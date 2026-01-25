Видео
Україна
Видео

Расходы на коммуналку во время блэкаутов — как их можно сократить

Дата публикации 25 января 2026 08:45
Отключение света и отопления зимой — что будет с ценами на недополученные коммунальные услуги
Коммунальщик осматривает трубы. Фото: УНИАН

В январе 2026 года в Киеве, Днепре, Харькове и других украинских городах фиксируются масштабные проблемы с отоплением из-за блэкаутов после обстрелов РФ. Многих потребителей интересует, что будет с платежками, если услуги по отоплению, свету и водоснабжению предоставлялись не в полном объеме.

Об этом пишет издание Фокус.

Перерасчет стоимости коммунальных услуг

Как отмечается в статье, у украинцев есть возможность снизить суммы в платежках за период, когда коммунальные услуги не предоставлялись. Например, 6 февраля 2024 года Кабинет Министров своим постановлением №127 разрешил пересчитывать стоимость коммунальных услуг в случае:

  • их непредоставления;
  • предоставления не в полном объеме;
  • ненадлежащего качества.

Кроме этого в Законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах" говорится о том, что потребители должны платить только за фактически полученные услуги надлежащего качества.

Как насчитывают коммуналку после блэкаутов

Известно, что например, в Киевтеплоэнерго начисления проводят по стандартной схеме:

  • дома, где есть счетчики тепла (ориентировочно 90%) платят только за фактически потребленные гигакалории. Если тепло отсутствует или температура теплоносителя занижена, тогда сумма в платежке уменьшится автоматически;
  • жители домов без счетчиков оплачивают тепло по нормативам с учетом фактического количества часов поставки и температуры воздуха. Если происходят аварии на внешних сетях, то корректировка происходит автоматически.

При этом на сайте предприятия указано, что когда возникают аварийные повреждения на внешних теплосетях, то периоды отсутствия тепла учитываются автоматически. То есть, это время вычтут из платежки за услугу.

Если же причиной отключения отопления была неисправность внутридомовых систем, тогда управляющему дома (управляющей компании, ОСМД, ЖСК) надо сообщить об этом поставщику. Или потребитель может обратиться за перерасчетом самостоятельно.

Что нужно знать о перерасчете

В случае, если поставщик не согласится на перерасчет или будет игнорировать обращение то, как пояснила юрист Марина Камилова, потребитель имеет право пожаловаться на это органам местного самоуправления, Госпродпотребслужбе или защищать свои права в судебном порядке.

"Судебная практика свидетельствует: при должным образом собранных доказательствах суды становятся на сторону потребителей даже в условиях военного положения", — отметила юрист.

В то же время эксперт подчеркнула, что автоматически перерасчет может и не произойти, поэтому потребители должны обязательно фиксировать факты непредоставления услуг документально.

Ранее мы писали, сколько будут платить потребители за услуги по водоснабжению и водоотводу в феврале 2026 года. Ранее Кабмин просил регулятора оставить во время войны цены на воду без изменений. Узнавайте также, почему некоторые украинцы могут не платить за доставку газа.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
