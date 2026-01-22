Відео
Головна Фінанси Тарифи на воду з 1 лютого — що чекає українців

Тарифи на воду з 1 лютого — що чекає українців

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 08:50
Ціни на воду в Україні — чи зміниться тариф з 1 лютого
Людина тримає гроші на тлі платіжок. Фото: Новини.LIVE

У лютому 2026 року тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення в Україні залишаться на колишньому рівні. Раніше уряд закликав регулятора відмовитися від запланованого перегляду цін на воду.

Про те, які діятимуть тарифи у лютому, розповідають Новини.LIVE.

Скільки платитимуть українці за воду у лютому

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не переглянула тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для українців.

Ціни для населення діють на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року. Зокрема, у Києві встановлені у розмірі 30,38 грн (разом ПДВ 5,06 грн) за 1 куб. м, з них:

  • 16,16 грн (з ПДВ 2,69 грн) — 1 куб. м водопостачання;
  • 14,22 грн (з ПДВ 2,37 грн) — 1 куб. м водовідведення.
тариф на воду 2026
Тарифи на воду. Джерело: vodokanal.kiev.ua


Граничний розмір плати за абонентське обслуговування юросіб у лютому 2026 року не зазнає змін. Перебуватиме на такому рівні у столиці:

  • послуга централізованого водопостачання — 47,19 грн (з ПДВ);
  • послуга централізованого водовідведення — 47,19 грн (з ПДВ);
  • разом — 94,38 грн (з ПДВ).
тариф на воду 2026
Тарифи на воду для юросіб. Джерело: vodokanal.kiev.ua

На формування тарифу впливає низка факторів, зокрема вартість електроенергії, яка не зазнає змін у лютому.

тариф на воду 2026
Формування тарифу на воду. Джерело: vodokanal.kiev.ua

Раніше уряд закликав НКРЕКП не підвищувати тарифи на воду в Україні щонайменше до завершення війни. Кабмін готовий піти назустріч водоканалам і дійти компромісного рішення, яке задовольнить усі сторони.

Плани НКРЕКП щодо цін на воду в Україні

Нацкомісія підтримала для обговорення можливий перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів. Йшлося про зміну тарифів з 1 січня 2026 року для 37 водоканалів та "Укрзалізниці". Зокрема, гуртові ціни (за 1 куб. м без ПДВ) на водопостачання планували підвищити до такого рівня:

  • для "Львівводоканалу" — 11,18 грн;
  • для "Чернівціводоканалу" — 13,74 грн;
  • для "Київводоканалу" — 11,02 грн;
  • для "Дніпроводоканалу" — 15,45 грн;
  • для "Житомирводоканалу" — 18,01 грн;
  • для "Черкасиводоканалу" — 11,47 грн;
  • для "Харківводоканалу" — 18,73 грн.

Раніше ми писали, скільки буде коштувати 1 кіловат електроенергії для споживачів у лютому цього року. Зокрема, відомо, хто може заплатити менше.  

Ще розповідали, що у лютому в Україні не планують підвищувати тарифи на природний газ. Однак деякі громадяни можуть заплатити більше через послугу з техобслуговування.   

тарифи комунальні послуги гроші вода НКРЕКП
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
