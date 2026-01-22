Ціни на воду в Україні — чи зміниться тариф з 1 лютого

Тарифи на воду з 1 лютого — що чекає українців
У лютому 2026 року тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення в Україні залишаться на колишньому рівні. Раніше уряд закликав регулятора відмовитися від запланованого перегляду цін на воду.
Скільки платитимуть українці за воду у лютому
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не переглянула тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для українців.
Ціни для населення діють на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року. Зокрема, у Києві встановлені у розмірі 30,38 грн (разом ПДВ 5,06 грн) за 1 куб. м, з них:
- 16,16 грн (з ПДВ 2,69 грн) — 1 куб. м водопостачання;
- 14,22 грн (з ПДВ 2,37 грн) — 1 куб. м водовідведення.
Граничний розмір плати за абонентське обслуговування юросіб у лютому 2026 року не зазнає змін. Перебуватиме на такому рівні у столиці:
- послуга централізованого водопостачання — 47,19 грн (з ПДВ);
- послуга централізованого водовідведення — 47,19 грн (з ПДВ);
- разом — 94,38 грн (з ПДВ).
На формування тарифу впливає низка факторів, зокрема вартість електроенергії, яка не зазнає змін у лютому.
Раніше уряд закликав НКРЕКП не підвищувати тарифи на воду в Україні щонайменше до завершення війни. Кабмін готовий піти назустріч водоканалам і дійти компромісного рішення, яке задовольнить усі сторони.
Плани НКРЕКП щодо цін на воду в Україні
Нацкомісія підтримала для обговорення можливий перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів. Йшлося про зміну тарифів з 1 січня 2026 року для 37 водоканалів та "Укрзалізниці". Зокрема, гуртові ціни (за 1 куб. м без ПДВ) на водопостачання планували підвищити до такого рівня:
- для "Львівводоканалу" — 11,18 грн;
- для "Чернівціводоканалу" — 13,74 грн;
- для "Київводоканалу" — 11,02 грн;
- для "Дніпроводоканалу" — 15,45 грн;
- для "Житомирводоканалу" — 18,01 грн;
- для "Черкасиводоканалу" — 11,47 грн;
- для "Харківводоканалу" — 18,73 грн.
