Зарплати в Україні — відомо, кому зараз платять 100 тис. грн

Гроші у руках. Фото: ZN.ua

У Центрі зайнятості назвали середній розмір заробітної плати у грудні 2023 року у столиці. Також розповіли, ким треба працювати, щоб офіційно отримувати понад 100 тис. гривень.

Про це розповіли у Київському міському центрі зайнятості.

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За словами директора Київського міського центру зайнятості Дмитра Новицького, у середньому офіційно кияни заробляють 14,1 тисячі гривень щомісяця.

"Середній розмір заробітної плати у вакансіях на середину грудня 2023 року становить 14,1 тис. грн", — повідомив посадовець.

За його інформацією, є зарплати у місті нижчі за середній розмір в країні, а є більш солідні пропозиції. Так, роботодавці озвучують такі суми:

продавці продовольчих товарів та охоронці — 11,1 тис. гривень;

електромонтери різних спеціалізацій — до 14,9 тис. гривень;

педагоги — до 12,7 тис. гривень;

слюсарі різних спеціалізацій — до 22 тис. гривень;

лікарі різних спеціалізацій — до 25 тис. гривень.

Директор Центру зайнятості додав, що також у столиці мінімальний розмір зарплати пропонують таким спеціалістам:

контролерам квитків;

експедиторам;

гардеробникам;

садівникам.

Кому офіційно платять високі зарплати

Водночас посадовець зауважив, що деяким громадянам пропонують вакансії зі значно вищим рівнем заробітної платні, проте з дуже високими вимогами до потенційних працівників.

Зокрема, йдеться про фахівців зі сфери інформаційних технологій. У Києві роботодавці готові платити програмістам до 110 тис. гривень.

Також високі зарплати, як правило, обіцяють кваліфікованим робітникам з інструментами. У столиці такі працівники можуть отримувати у середньому щомісяця по 30−35 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні наступного року підприємства, установи та організації незалежно від форми власності мають провести індексацію заробітної плати своїм працівникам. Відомо, як відбуватиметься цей процес, як зміняться суми та кого чекає покарання.

Раніше ми писали, що у Пенсійному фонді пояснили, чому частині українців можуть скасовувати виплати. Йдеться про тих, хто продовжує працювати на "заслуженому відпочинку".