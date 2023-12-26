Зарплати в Україні — відомо, як відбуватиметься індексація у 2024 році

Пачка грошей у руках. Фото: NBU

В Україні наступного року підприємства, установи та організації незалежно від форми власності мають провести індексацію заробітної плати своїм працівникам. Відомо, як відбуватиметься цей процес, як зміняться суми та кого чекає покарання.

Про це розповіли експерти, повідомляють Fakty.

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Індексація заробітної плати у 2024 році

Як розповіла бухгалтерка Любов Тимченко, питання індексації заробітної плати регулює постанова №1078, ухвалена 17 липня 2023 року. Згідно з нею, індексацію мають проводити всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, зокрема фізособи-підприємці, де є найм працівників.

Цього року дія Закону про індексацію була призупинена, через що роботодавці не були зобов’язані проводити індексацію.

У 2024 році влада планує повернути індексацію зарплат. Згідно з Постановою №1078, підвищення доходів громадян на тлі індексації має відбуватися з першого числа місяця, що настає за місяцем, коли було офіційно опубліковано індекс споживчих цін Державною службою статистики, не пізніше 10 числа щомісяця.

Таким чином, базовим місяцем нарахування індексації зарплатні стане грудень 2023 року, адже нарахування індексації відновлять з 1 січня 2024-го. Якщо у січні підвищать зарплату, то базовим місяцем вважатиметься січень 2024-го.

Як зміняться суми зарплат

За словами фахівця, індексацію грошових доходів населення проводять тоді, коли індекс споживчих цін перевищує поріг індексації 103%. Вона поширюється на грошові доходи населення в рамках прожиткового мінімуму. Індексується тільки та частина, яка дорівнює прожитковому мінімуму працездатних осіб. У 2024-му цей показник підвищиться до 3 028 грн.

Розрахувати індексацію зарплати можна на калькуляторі за наступним посиланням.

Так, якщо базовим місяцем буде січень 2017-го, то зарплата в сумі 5 тис. грн буде проіндексована до 5 116 грн, додала експертка.

Покарання за несвоєчасну індексацію

За несвоєчасну індексацію зарплати співробітників на роботодавців чекає покарання у вигляді санкцій:

фінансова — штраф у 10 мінімальних зарплат за кожного працівника;

адміністративна — стягнення від 510 до 1,7 тис. грн, за повторне порушення за рік — від 1,7 тис. грн до 5,1 тис. грн за:

неповнолітню особу;

вагітну жінку;

батьків-одинаків;

батьків, які виховують дитину до 14 років;

батьків, які виховують дитину-інваліда.

Штрафи накладають зазвичай на директорів, головних бухгалтерів або ФОП.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні суттєво підвищилась середньомісячна заробітна плата за підсумками третього кварталу поточного року проти аналогічного періоду минулого року. Показник зріс на майже 23%.

Також ми писали, що в Україні влада планує кардинально змінити підходи в оплаті праці співробітникам освітньої сфери. Відомо, яку заробітну плату отримують вчителі різних категорій у 2023 році та чому її хочуть змінити.