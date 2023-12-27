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Высокие зарплаты и требования — Центр занятости назвал тех, кто получает 100 тыс. грн

27 декабря 2023 09:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине – известно, кому сейчас платят 100 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: ZN.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Центре занятости назвали средний размер заработной платы в декабре 2023 года в столице. Также рассказали, кем нужно работать, чтобы официально получать более 100 тыс. гривен.

Об этом рассказали в Киевском городском центре занятости.

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По словам директора Киевского городского центра занятости Дмитрия Новицкого, в среднем официально киевляне зарабатывают 14,1 тысячи гривен ежемесячно.

"Средний размер заработной платы в вакансиях на середину декабря 2023 составляет 14,1 тыс. грн", — сообщил чиновник.

По его информации, есть зарплаты в городе ниже среднего размера в стране, а есть более солидные предложения. Так, работодатели озвучивают следующие суммы:

  • продавцы продовольственных товаров и охранники — 11,1 тыс. гривен;
  • электромонтеры разных специализаций — до 14,9 тыс. гривен;
  • педагоги — до 12,7 тыс. гривен;
  • слесари различных специализаций — до 22,0 тыс. гривен;
  • врачи разных специализаций — до 25 тыс. гривен.

Директор Центра занятости добавил, что также в столице минимальный размер зарплаты предлагают таким специалистам:

  • контролерам билетов;
  • экспедиторам;
  • гардеробщикам;
  • садоводам.

Кому официально платят высокие зарплаты

В то же время чиновник отметил, что некоторым гражданам предлагают вакансии со значительно более высоким уровнем заработной платы, однако с очень высокими требованиями к потенциальным работникам.

В частности, речь идет о специалистах из сферы информационных технологий. В Киеве работодатели готовы платить программистам до 110 тысяч гривен.

Также высокие зарплаты, как правило, обещают квалифицированным рабочим с инструментами. В столице такие работники могут получать в среднем ежемесячно по 30-35 тысяч гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в следующем году предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, должны провести индексацию заработной платы своим работникам. Известно, как пройдет этот процесс, как изменятся суммы и кого ждет наказание.

Ранее мы писали, что в Пенсионном фонде объяснили, почему части украинцев могут отменять выплаты. Речь идет о тех, кто продолжает работать на "заслуженном отдыхе".

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