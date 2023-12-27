Зарплаты в Украине – известно, кому сейчас платят 100 тыс. грн

Высокие зарплаты и требования — Центр занятости назвал тех, кто получает 100 тыс. грн
В Центре занятости назвали средний размер заработной платы в декабре 2023 года в столице. Также рассказали, кем нужно работать, чтобы официально получать более 100 тыс. гривен.
Об этом рассказали в Киевском городском центре занятости.
Ситуация на столичном рынке труда
По словам директора Киевского городского центра занятости Дмитрия Новицкого, в среднем официально киевляне зарабатывают 14,1 тысячи гривен ежемесячно.
"Средний размер заработной платы в вакансиях на середину декабря 2023 составляет 14,1 тыс. грн", — сообщил чиновник.
По его информации, есть зарплаты в городе ниже среднего размера в стране, а есть более солидные предложения. Так, работодатели озвучивают следующие суммы:
- продавцы продовольственных товаров и охранники — 11,1 тыс. гривен;
- электромонтеры разных специализаций — до 14,9 тыс. гривен;
- педагоги — до 12,7 тыс. гривен;
- слесари различных специализаций — до 22,0 тыс. гривен;
- врачи разных специализаций — до 25 тыс. гривен.
Директор Центра занятости добавил, что также в столице минимальный размер зарплаты предлагают таким специалистам:
- контролерам билетов;
- экспедиторам;
- гардеробщикам;
- садоводам.
Кому официально платят высокие зарплаты
В то же время чиновник отметил, что некоторым гражданам предлагают вакансии со значительно более высоким уровнем заработной платы, однако с очень высокими требованиями к потенциальным работникам.
В частности, речь идет о специалистах из сферы информационных технологий. В Киеве работодатели готовы платить программистам до 110 тысяч гривен.
Также высокие зарплаты, как правило, обещают квалифицированным рабочим с инструментами. В столице такие работники могут получать в среднем ежемесячно по 30-35 тысяч гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в следующем году предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, должны провести индексацию заработной платы своим работникам. Известно, как пройдет этот процесс, как изменятся суммы и кого ждет наказание.
Ранее мы писали, что в Пенсионном фонде объяснили, почему части украинцев могут отменять выплаты. Речь идет о тех, кто продолжает работать на "заслуженном отдыхе".
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