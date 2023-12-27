Пенсії в Україні — як не втратити виплати, влаштувавшись на роботу

Жінки з паперами. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді пояснили, чому частині українців можуть скасовувати виплати. Йдеться про тих, хто продовжує працювати на "заслуженому відпочинку".

Про це йдеться у відповіді ПФУ.

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Коли можуть скасувати нарахування пенсії

У Пенсійному фонді зауважили, що українці, які працюють за певною професією мають враховувати певні нюанси. Декому можуть скасувати виплату пенсії через працевлаштування на законних підставах. Йдеться про тих громадян, як вийшли на пенсію за вислугою років. У фонді роз'яснили, коли можна втратити виплати у разі працевлаштування.

Так, у ПФУ відповіли на запитання однією з громадянок, яка повернулася на роботу в школу, будучи пенсіонеркою.

"Я колишній вчитель, отримую пенсію за вислугу років. Зараз влаштувалася у загальноосвітній школі на посаду асистента вчителя інклюзивного класу. Чи маю я право у період роботи на виплату пенсії?", — запитала жінка.

Як зазначили у Пенсійному фонді, оскільки громадянка повернулася у школу на посаду асистента вчителя, а не повноцінного педагога, то їй пенсію не скасовуватимуть, а виплачуватимуть разом із зарплатою. Тоді як у разі роботи на посаді вчителя, то пенсію скасували б і відновили після звільнення з роботи.

У ПФУ наголошують, що за українським законодавством, якщо пенсіонер, знову повернеться на роботу за своєю колишньою професією, що передбачає право на пенсію за вислугою років та достроковий вихід на "заслужений відпочинок", то виплати пенсії у такому разі неможливі. Людина зможе отримувати виключно заробітну плату за місцем роботи.

З огляду на це, пенсіонеру доречно знайти іншу роботу, яка не даватиме права на дострокову пенсію. У таких випадках закон дозволяє отримувати як зарплату, так і пенсію.

Також ті громадяни, які вийшли на заслужений відпочинок на загальних підставах, після досягнення пенсійного віку, можуть не хвилюватися про скасування пенсії. Вони мають право влаштовуватися на роботу, пенсію в такому разі не скасують.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні пенсіонери у 2024 році можуть втратити виплати, якщо не пройдуть процедуру фізичної ідентифікації. Щоб цього не сталося, потрібно поспішити її пройти у спрощеному порядку.

Також ми писали, що в Україні залежно від віку, категорії та низки інших факторів, громадянам призначають різні види пенсійних виплат. З-поміж них і пенсію "у зв'язку з втратою годувальника", щодо нарахувань якої є певні нюанси.