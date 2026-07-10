В Ощадбанку попередили клієнтів про деякі проблеми з оформленням карт

Банківська картка, відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" правила щодо оформлення нових та перевипуску старих карток доволі прості: відповідна процедура доступна у відділеннях на основі лише базових документів. Водночас терміни доставки під час воєнного стану можуть різнитися залежно від деяких факторів.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку у соцмережі Facebook.

Які проблеми з процедурою виготовлення карт Ощадбанку

Згідно з правилами, процес оформлення нової картки не вимагає значних зусиль. Громадяни можуть заздалегідь за допомогою контакт-центру або чат-боту запланувати візит до відділення на зручні дату та час.

Для оформлення знадобиться тільки паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків. При собі також потрібно мати смартфон для встановлення мобільного застосунку та прив'язки номера телефону до рахунку.

У разі перевипуску картки клієнти мають звернутися у відділення, де було відкрито рахунок, або в офіси на території області.

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Однак бувають ситуації, коли процедура може затягнутися. В одному з повідомлень громадянка розповіла, що оформлення нової картки Ощадбанку виявилося з невідомих причиин довготривалим. Вона зазначила, що відкривала її вперше, однак за понад місяць картка так і не надійшла.

Жінка попросила уточнити, які діють правила щодо тривалості виготовлення банківських карт у цій державній фінустанові.

"Уточнюйте, будь ласка, скільки банківська картка виготовляється. Бо я подала документи на виготовлення картки 01.06 у відділенні банку Києва — немає й досі", — йдеться у зверненні.

Які нюанси в оформленні та доставці карт в Ощадбанку

Співробітник головного офісу Ощадбанку зазначив, що стандартний термін виготовлення карток — до 14 календарних днів. Якщо замовлення не надійшло протягом цього терміну, може йтися про технічні проблеми. Іноді у період воєнного стану сама процедура доставки може бути трохи довшою. У такому разі точні причини необхідно з'ясувати особисто у відділенні чи в оператора банку.

"Якщо ви відкриваєте іменну картку, тоді стандартний термін її доставки до 14 календарних днів, про що вам має надійти смс-повідомлення. Можливо, картка була вже доставлена до відділення, але з технічних причин ви не отримали повідомлення", — йдеться у повідомленні.

Для перевірки доставки картки клієнтам рекомендують зателефонувати з фінансового номера телефону до контакт-центру за номером 0-800-210-800.

Як відомо, Ощадбанк автоматично продовжив термін дії для більшості платіжних карток, термін яких добіг кінця з лютого 2022 року, до кінця 2026 року. Вони будуть працювати для розрахунків, зняття готівки та безконтактних оплат. Деякі громадяни мають замінити картки.

Ще Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку пенсіонерам можуть пропонувати під час оформлення карт платні договори страхування. Раніше у банку пояснили, що мова йде тільки про рекомендацію, тому клієнт має повне право відмовитись. Також там попросили повідомляти про нав'язування цієї послуги, звернувшись до контакт-центру.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку оновили функціонал мобільного застосунку. Тепер у "Мобільному Ощаді" є додаткові три цифрові сервіси. Зокрема, доступний розділ з акціями та спеціальними пропозиціями, де будуть зібрані переваги від Visa, Mastercard та інших партнерів банку.