Ощадбанк розширив функціонал застосунку: чим корисні нові опції

Жінка зі смартфоном, відділення банку. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Держфінустанова "Ощадбанк" оновила функціонал у застосунку "Мобільний Ощад", запровадивши кілька нових опцій. Зокрема, тепер клієнтам доступний розділ з акціями та спеціальними пропозиціями, де будуть зібрані переваги від Visa, Mastercard та партнерів банку.

Про те, які саме можливості з'явились у застосунку, розповідають Новини.LIVE.

Детальніше про нові сервіси у застосунку Ощадбанку

Згідно з інформацією, в Ощадбанку вчергове відбулося удосконалення цифрових сервісів, покликаних зробити взаємодію клієнтів з фінустановою максимально комфортною та вигідною.

Тепер для клієнтів у застосунку "Мобільний Ощад" стали доступні одразу три додаткові послуги.



"Оновили Мобільний Ощад! Щоб ваш банкінг у смартфоні був зручнішим, ми додали три опції. Працюємо далі, щоб частіше дивувати вас новими апдейтами!", — йдеться у повідомленні.

Мова йде про появу таких цифрових можливостей:

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Розділ "Цінні папери"

У ньому клієнти матимуть змогу переглянути список придбаних облігацій. Також там можна буде формувати виписки за фінансовими операціями.

Розділ налаштування сповіщень

Відповідний сервіс дозволить обрати зручний формат повідомлень від Ощадбанку. На вибір будуть доступні: або безкоштовні Push-повідомлення, або платні SMS/Viber.

Розділ акцій та спеціальних пропозицій

У ньому клієнти зможуть отримати вичерпний перелік бонусів, переваг від Visa, Mastercard та банківських партнерів, а також обрати вигідні можливості саме для себе.

Що ще змінилося в цифрових сервісах Ощадбанку

Раніше Ощадбанк додав послугу, що значно спростила процес автентифікації клієнтів у системі BANK ID Нацбанку.

Клієнти можуть оперативно та безпечно підтверджувати свою особу під час авторизації у мобільному застосунку "Дія" та інших електронних платформах.

Завдяки такій опції можна здійснити автентифікацію:

без необхідності введення даних платіжної картки;

без очікування відправлення OTP-коду.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, для кого з клієнтів змінились тарифи Ощадбанку з 1 липня. Фінустанова вирішила підкоригувати деякі правила на низку операцій. Стосуються вони тарифного пакета під назвою MORE. Зокрема, тепер не стягують комісію під час готівкого поповнення рахунків без картки через POS-термінали.

Ще Новини.LIVE розповідали, які передбачені правила для зміни PIN-кодів до карт Ощадбанку. Відповідно до тарифів, для такої послуги діє окремий підхід, що передбачає відстуність комісії за першу спробу. Однак кожна наступна вже вимагатиме сплати. Сума однакова для всіх видів карт.