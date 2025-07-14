Робота у 2025 році — які правила щодо випробувального терміну та зарплати

Робітник укладає бруківку. Фото: Freepik

У Державній службі з питань праці розповіли про правила випробувального терміну у разі прийняття на роботу працівників під час дії воєнного стану. Зокрема, відомо, на кого може не поширюватися відповідна вимога.

Про це йдеться у поясненні пресслужби Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці.

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Тривалість випробувального терміну та зарплата у 2025 році

Згідно з Кодексом законів про працю (КЗпП), випробувальний термін є періодом часу, протягом якого роботодавці перевіряють працівників на придатність до виконання певної роботи.

Щодо тривалості випробувального терміну у разі прийняття на роботу, то він не може перевищувати три місяці. В деяких випадках, за погодженням із профспілкою, відповідний термін може бути продовжений до шести місяців.

Умова про випробування має бути зазначена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу відповідно до ст. 26 КЗпП.

Розмір зарплати особи під час випробування встановлюють пропорційно відпрацьованому часу, виходячи зі стандартних посадових окладів працівників підприємства, установи або організації.

Також законодавство не забороняє встановлювати заробітну плату на випробувальний термін у меншому розмірі, ніж у решти працівників, проте не може бути нижчою за встановлений мінімум.

Кому з працівників можуть не призначити випробувальний термін

Відповідно до законодавства, випробування можуть не встановлювати у разі прийняття на роботу деяких категорій громадян. Йдеться про:

неповнолітніх громадян (до 18 років);

молодих спеціалістів, які здобули освіту у вищих навчальних закладах;

громадян, звільнених у запас з військової/альтернативної (невійськової) служби;

осіб з інвалідністю, направлених на роботу з рекомендаціями медико-соціальної експертизи;

громадян, обраних на посаду;

переможців конкурсного відбору на заміщення вакантних посад;

громадян, які пройшли стажування у разі прийняття на роботу з відривом від основної роботи;

вагітних жінок;

самотніх матерів, які мають дітей віком до 14 років.

Проте у 2025 році норми законодавства про працю в умовах воєнного стану діють з урахуванням вимог закону від № 2136-ІХ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" 15 березня 2022 року.

Згідно з пунктом 2 ст. 2 відповідного закону, у разі укладення трудового договору у час воєнного стану роботодавець може встановлювати умову про випробування під час прийняття на роботу для будь-якої категорії працівників.

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