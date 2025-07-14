Работа в 2025 году — какие правила относительно испытательного срока и зарплаты

Рабочий укладывает брусчатку. Фото: Freepik

В Государственной службе по вопросам труда рассказали о правилах испытательного срока в случае принятия на работу работников во время действия военного положения. В частности, известно, на кого может не распространяться соответствующее требование.

Об этом говорится в объяснении пресс-службы Центрально-Западного межрегионального управления Гоструда.

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Продолжительность испытательного срока и зарплата в 2025 году

Согласно Кодексу законов о труде (КЗоТ), испытательный срок является периодом времени, в течение которого работодатели проверяют работников на пригодность к выполнению определенной работы.

Относительно продолжительности испытательного срока при приеме на работу, то он не может превышать три месяца. В некоторых случаях, по согласованию с профсоюзом, соответствующий срок может быть продлен до шести месяцев.

Условие об испытании должно быть указано в приказе (распоряжении) о приеме на работу в соответствии со ст. 26 КЗоТ.

Размер зарплаты лица во время испытания устанавливают пропорционально отработанному времени, исходя из стандартных должностных окладов работников предприятия, учреждения или организации.

Также законодательство не запрещает устанавливать заработную плату на испытательный срок в меньшем размере, чем у остальных работников, однако не может быть ниже установленного минимума.

Кому из работников могут не назначить испытательный срок

В соответствии с законодательством, испытание могут не устанавливать при приеме на работу некоторых категорий граждан. Речь идет о:

несовершеннолетних гражданах (до 18 лет);

молодых специалистах, получивших образование в высших учебных заведениях;

гражданах, уволенных в запас с военной/альтернативной (невоенной) службы;

лиц с инвалидностью, направленных на работу с рекомендациями медико-социальной экспертизы;

граждан, избранных на должность;

победителей конкурсного отбора на замещение вакантных должностей;

граждан, прошедших стажировку в случае принятия на работу с отрывом от основной работы;

беременных женщин;

одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет.

Однако в 2025 году нормы законодательства о труде в условиях военного положения действуют с учетом требований закона от № 2136-ІХ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" 15 марта 2022 года.

Согласно пункту 2 ст. 2 соответствующего закона, в случае заключения трудового договора во время военного положения работодатель может устанавливать условие об испытании при приеме на работу для любой категории работников.

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