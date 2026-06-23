Нова допомога для ветеранів: кому дадуть майже 100 000 гривень і на що можна витратити кошти

ВІйськовий ЗСУ, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні з'явилася нова допомога для ветеранів, у яких погіршився зір через війну. Їм приготували до 95 000 гривень на техніку та спеціальні гаджети для повсякденного життя. Гроші на руки не дають — благодійники самі оплатять необхідні товари.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію Сумської міськради.

Програму реалізують Міністерство у справах ветеранів України та Український Червоний Хрест. Вони прагнуть допомогти ветеранам і ветеранкам із порушеннями зору стати більш самостійними у побуті.

Хто має право на виплати

Звернутися по допомогу можуть:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни.

Після схвалення заявки необхідно відкрити спеціальний рахунок в Ощадбанку або Укргазбанку. Саме на нього благодійники перерахують кошти.

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Важливо, що отримати гроші готівкою не вийде. Також їх не можна переказати на інший рахунок. Після вибору товару банк сам перерахує необхідну суму магазину.

Що можна купити за ці кошти

Благодійники оплатять речі, які спростять виконання щоденних справ. Зокрема, можна придбати:

смартфон із голосовим асистентом;

ноутбук або комп'ютер із програмою озвучення тексту;

"розумну" колонку;

смартгодинник із голосовими функціями;

робот-пилосос;

пральну машину з простим або голосовим керуванням;

телевізор із голосовим меню;

навігаційні GPS-пристрої;

тонометри та глюкометри з озвученням результатів;

спеціальні пристрої для читання та розпізнавання тексту;

обладнання для людей із порушеннями зору.

Як зареєструватись

Подати документи можна буде з 1 до 31 липня 2026 року включно. Але оплатити товар потрібно до кінця жовтня.

Заяви приймають у місцевих структурних підрозділах з питань ветеранської політики. ВПО чекають за фактичним місцем проживання, яке зазначене у довідці.

Подати документи можуть:

ветеран або ветеранка особисто;

законний представник;

представник за нотаріальною довіреністю.

Які документи знадобляться

Разом із заявою потрібно подати:

згоду на обробку даних;

рахунок або інвойс із магазину на обрану техніку;

медичний документ, який підтверджує повну або часткову втрату зору.

Підійдуть висновок лікаря-офтальмолога, рішення ВЛК або документи про встановлення інвалідності.

Як розповідали Новини.LIVE, в Україні стартувала реєстрація на програму Естонської ради у справах біженців. Українці вразливих категорій можуть отримати від 29 000 до 42 000 грн на запуск або відновлення власної справи — від тваринництва до тепличного господарства та послуг. Подати заявку можна до 25 червня, але є певні умови.

Також Новини.LIVE повідомляли про виплати українцям з інвалідністю. Умови оновили, і тепер можуть виплатити від 200 000 до 800 000 грн, а також 1 млн грн у разі загибелі. Подаватись на грошову допомогу можна під час воєнного стану та ще протягом трьох років після завершення війни.