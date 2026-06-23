Новая помощь ветеранам: кому выплатят почти 100 000 гривен и на что можно потратить эти средства

Военнослужащий ВСУ с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине появилась новая помощь для ветеранов, у которых из-за войны ухудшилось зрение. Для них выделено до 95 000 гривен на технику и специальные гаджеты для повседневной жизни. Деньги на руки не выдают — благотворители сами оплатят необходимые товары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Сумского горсовета.

Программу реализуют Министерство по делам ветеранов Украины и Украинский Красный Крест. Они стремятся помочь ветеранам с нарушениями зрения стать более самостоятельными в быту.

Кто имеет право на выплаты

Обратиться за помощью могут:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны.

После одобрения заявки необходимо открыть специальный счет в "Ощадбанке" или "Укргазбанке". Именно на него благотворители перечислят средства.

Читайте также:

Важно, что получить деньги наличными не получится. Также их нельзя перечислить на другой счет. После выбора товара банк сам перечислит необходимую сумму магазину.

Что можно купить на эти средства

Благотворители оплатят вещи, которые упростят выполнение повседневных дел. В частности, можно приобрести:

смартфон с голосовым помощником;

ноутбук или компьютер с программой озвучивания текста;

«умную» колонку;

смарт-часы с голосовыми функциями;

робот-пылесос;

стиральную машину с простым или голосовым управлением;

телевизор с голосовым меню;

навигационные GPS-устройства;

тонометры и глюкометры с озвучиванием результатов;

специальные устройства для чтения и распознавания текста;

оборудование для людей с нарушениями зрения.

Как зарегистрироваться

Подать документы можно будет с 1 по 31 июля 2026 года включительно. Но оплатить товар нужно до конца октября.

Заявления принимаются в местных структурных подразделениях по вопросам ветеранской политики. ВПЛ ждут по фактическому месту жительства, указанному в справке.

Подать документы могут:

ветеран или ветеранка лично;

законный представитель;

представитель по нотариально заверенной доверенности.

Какие документы понадобятся

Вместе с заявлением необходимо подать:

согласие на обработку данных;

счет или инвойс из магазина на выбранную технику;

медицинский документ, подтверждающий полную или частичную утрату зрения.

Подойдут заключение врача-офтальмолога, решение ВЛК или документы об установлении инвалидности.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине началась регистрация на программу Эстонского совета по делам беженцев. Украинцы из уязвимых категорий могут получить от 29 000 до 42 000 грн на запуск или возобновление собственного дела — от животноводства до тепличного хозяйства и услуг. Подать заявку можно до 25 июня, но есть определенные условия.

Также Новини.LIVE сообщали о выплатах украинцам с инвалидностью. Условия обновили, и теперь могут выплатить от 200 000 до 800 000 грн, а также 1 млн грн в случае гибели. Подать заявку на денежную помощь можно во время военного положения и еще в течение трех лет после окончания войны.