Виплати для родин: хто і де отримає допомогу від УВКБ ООН у червні

Жінка з дитиною, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У червні 2026 року проєкт грошової допомоги від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) відновило свою роботу в Івано-Франківській області. Жителі регіону зможуть оформити одноразові виплати за оновленими правилами.

Про нові умови програми організації розповідає видання Новини.LIVE.

Хто зможе отримати грошову допомогу від УВКБ ООН

Організація системи ООН, яка займається наданням допомоги біженцям, зможе надати виплати жителям Івано-Франківщини за оновленими навесні критеріями.

Тепер гуманітарна спільнота в Україні перейшла на більш структуровану модель розподілу фіндопомоги. Новий підхід передбачатиме зосередження особливої уваги на таких вразливих групах громадян:

людях, які протягом останніх 45 днів евакуювалися через загрозу життю та здоров'ю;

постраждалих громадянах від обстрілів;

внутрішньо переміщених особах, які перебувають у тривалому (до шести місяців) переміщенні, належать до категорій з підвищеною вразливістю;

людях, які повернулись до адреси постійного проживання, або які прибули Україну після вимушеного виїзду в інші країни через військові дії після 24.02.2022 року.

Нові критерії дозволять більш ефективно надавати підтримку тим, хто найбільше потребує допомоги на основі збереження принципів справедливості та людяності.

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Зокрема, будуть враховути наступні критерії:

близькість до лінії фронту та факт переміщення;

умови проживання (сільська місцевість/місто);

розмір домогосподарства;

наявність у родины людей старшого віку, осыб з інвалідністю та дітей;

соціально-економічний статус родини;

якщо дохід на одну особу в родині на місяць не перевищує 8 300 грн.

Які суми зможуть отримати жителі Івано-Франківщини

Як зазначається, подати заявки для отримання таких розмірів допомоги зможуть:

Переселенці, які залишили свої домівки через загрозу життю, атакичи обов’язкову евакуацію за останні 45 днів тому і перебували в списках евакуйованих, які фонду передає місцева влада — 12 300 грн на особу за три місяці; ВПО, які залишити свою адресу проживання у зв'язку з загрозою життю, обстрілами або обов’язковою евакуаціэю від 46 днів до пыв року — 12 300 грн на тримісячний період; Громадяни, які повернулися на місця постійного проживання або в Україну після виъзду в іншу країну через військові дії після 24.02.2022 року й повернулися не раніше ніж три місяці тому й не пізніше року — 10 800 грн на людину; Домогосподарства, які постраждали від обстрілів за останні 45 днів, мають пошкоджене, зруйнуване житло, є в списках постраждалих, які фонду передає місцева влада — 12 300 грн на особу на три місяці.

Коли саме відкриється можливість подачі заявок для жителів Івано-Франківської області в організації повідомлять у Telegram-каналі.

"Стежте за оновленнями! Згодом опублікуємо актуальну інформацію", — йдеться у повідомленні.

Рішення про можливість подачі заявки ухвалять після особистого опитування та перевірки документів предстаниками фонду у пункті збору даних.

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