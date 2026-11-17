Військові у госпіталі. Фото: УНІАН

В Україні поранені військовослужбовці можуть зіткнутися із затримками виплат через помилки в документах або відсутність важливих підтверджень. Неточності в датах, діагнозах чи обставинах травми можуть стати причиною повернення паперів на доопрацювання. Щоб уникнути зайвого очікування, важливо перевірити довідку про обставини поранення та інші медичні документи.

Про це повідомили у Житомирському обласному ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

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Через які документи можуть затримати виплати

Однією з причин можуть бути помилки в документах, які підтверджують обставини травми та її зв'язок із захистом України.

Навіть неточність у даті, діагнозі або формулюванні може призвести до того, що документи повернуть на виправлення. Через це військовому доведеться чекати на виплати довше.

Довідка про обставини травми

Особливу увагу потрібно приділити довідці про обставини травми, поранення, контузії чи каліцтва — Додатку 5. Її оформлює командир військової частини.

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У документі мають бути правильно зазначені:

дата та обставини отримання поранення;

характер і місце розташування ушкоджень;

інформація, необхідна для встановлення причинного зв'язку травми;

відомості про те, чи не стало поранення наслідком правопорушення, алкогольного або наркотичного сп'яніння чи навмисного самоушкодження.

Ця довідка, зокрема, потрібна для оформлення додаткової винагороди за поранення, отримане під час захисту Батьківщини.

Що має бути вказано в медичних документах

Первинна медична картка, виписки зі стаціонару, результати обстежень та інші записи повинні підтверджувати факт поранення, встановлений діагноз і перебіг лікування.

Важливо переконатися, що в документах зазначені всі отримані травми. Наприклад, перелом або інше ушкодження могли виявити не відразу, а під час додаткового обстеження.

Якщо в медичних записах відрізняються дати, діагнози або опис обставин поранення, це може ускладнити встановлення причинного зв'язку та оформлення виплат.

Як висновок ВЛК впливає на право отримати виплати

Військово-лікарська комісія встановлює, чи пов'язане поранення із захистом Батьківщини, виконанням обов'язків військової служби або проходженням військової служби.

Формулювання у висновку ВЛК має важливе значення для визначення права на окремі виплати та соціальні гарантії.

Зокрема, висновки "пов'язане із захистом Батьківщини" та "пов'язане з проходженням військової служби" мають різне значення. Їх не можна довільно замінювати одне одним.

Що робити, якщо документи оформлені неправильно

Якщо в документах є помилки або бракує необхідних підтверджень, військовому варто:

Звернутися до командира військової частини для оформлення або виправлення довідки про обставини травми. Перевірити медичні виписки та зібрати документи з усіх закладів, де проходило лікування. Переконатися, що ВЛК встановила причинний зв'язок поранення та правильно його сформулювала. Якщо необхідні документи з'явилися вже після першого розгляду, подати заяву до штатної ВЛК про повторне встановлення причинного зв'язку. Якщо виплати затримують, подати письмовий рапорт командиру військової частини та з'ясувати, на якому етапі перебуває оформлення.

Довідка про обставини травми, медичні записи та висновок ВЛК мають узгоджуватися між собою. Це допомагає уникнути затримок під час оформлення виплат, статусу та інших передбачених законом гарантій.

Оригінали документів варто зберігати, а також робити їх копії. Перевіряти правильність оформлення краще заздалегідь, не чекаючи, поки пакет документів повернуть на доопрацювання.

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