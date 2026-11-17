Военные в госпитале. Фото: УНИАН

В Украине раненые военнослужащие могут столкнуться с задержками выплат из-за ошибок в документах или отсутствия важных подтверждающих документов. Неточности в датах, диагнозах или обстоятельствах получения травмы могут стать причиной возврата документов на доработку. Чтобы избежать лишнего ожидания, важно проверить справку об обстоятельствах ранения и другие медицинские документы.

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

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Из-за каких документов могут задержать выплаты

Одной из причин могут быть ошибки в документах, подтверждающих обстоятельства травмы и ее связь с защитой Украины.

Даже неточность в дате, диагнозе или формулировке может привести к тому, что документы вернут на исправление. Из-за этого военному придется ждать выплаты дольше.

Справка об обстоятельствах травмы

Особое внимание нужно уделить справке об обстоятельствах травмы, ранения, контузии или увечья — Приложению 5. Ее оформляет командир воинской части.

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В документе должны быть правильно указаны:

дата и обстоятельства получения ранения;

характер и местоположение повреждений;

информация, необходимая для установления причинно-следственной связи травмы;

сведения о том, не стало ли ранение следствием правонарушения, алкогольного или наркотического опьянения или умышленного самоповреждения.

Эта справка, в частности, необходима для оформления дополнительного вознаграждения за ранение, полученное при защите Родины.

Что должно быть указано в медицинских документах

Первичная медицинская карта, выписки из стационара, результаты обследований и другие записи должны подтверждать факт ранения, установленный диагноз и ход лечения.

Важно убедиться, что в документах указаны все полученные травмы. Например, перелом или другое повреждение могли обнаружить не сразу, а во время дополнительного обследования.

Если в медицинских записях расходятся даты, диагнозы или описание обстоятельств ранения, это может затруднить установление причинно-следственной связи и оформление выплат.

Как заключение ВЛК влияет на право на получение выплат

Военно-медицинская комиссия устанавливает, связано ли ранение с защитой Родины, исполнением обязанностей военной службы или прохождением военной службы.

Формулировка в заключении ВЛК имеет важное значение для определения права на отдельные выплаты и социальные гарантии.

В частности, заключения "связано с защитой Родины" и "связано с прохождением военной службы" имеют разное значение. Их нельзя произвольно заменять друг другом.

Что делать, если документы оформлены неправильно

Если в документах есть ошибки или отсутствуют необходимые подтверждения, военнослужащему следует:

Обратиться к командиру воинской части для оформления или исправления справки об обстоятельствах получения травмы. Проверить медицинские выписки и собрать документы из всех учреждений, где проходило лечение. Убедиться, что ВЛК установила причинно-следственную связь ранения и правильно ее сформулировала. Если необходимые документы появились уже после первого рассмотрения, подать заявление в штатную ВЛК о повторном установлении причинно-следственной связи. Если выплаты задерживаются, подать письменный рапорт командиру воинской части и выяснить, на каком этапе находится оформление.

Справка об обстоятельствах травмы, медицинские записи и заключение ВЛК должны согласовываться между собой. Это помогает избежать задержек при оформлении выплат, статуса и других предусмотренных законом гарантий.

Оригиналы документов следует хранить, а также делать их копии. Проверять правильность оформления лучше заранее, не дожидаясь, пока пакет документов вернут на доработку.

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