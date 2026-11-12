Військові на бойовому завданні. Фото: Генштаб/Telegram

Додаткові виплати військовослужбовцям залежать не лише від виконання бойових завдань, а й від дотримання військової дисципліни. За певні порушення командування може зменшити щомісячну премію або позбавити частини додаткової винагороди. Водночас таке рішення має бути оформлене належним чином. Якщо гроші зняли безпідставно, військовий може оскаржити дії командування.

Про це розповів у соцмережі Threads військовий фінансист під ніком spirit.ua.finik, передають Новини.LIVE.

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За які порушення військовий може втратити додаткові виплати

Розмір грошового забезпечення військовослужбовців залежить від багатьох чинників. Зокрема, на виплати можуть впливати порушення військової дисципліни та невиконання службових обов'язків.

Відповідно до наказу Міністерства оборони України №260 та встановлених правил грошового забезпечення, командування може зменшити премію або додаткові виплати за наявності визначених підстав.

Серед них:

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Дисциплінарні стягнення. Якщо військовослужбовець отримав догану або сувору догану за порушення дисципліни, командир може ухвалити рішення про зменшення чи позбавлення щомісячної премії за відповідний місяць. Адміністративні правопорушення. Порушення закону, наприклад керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, може стати підставою для застосування заходів, які впливають на грошове забезпечення. Невиконання бойових наказів. Відмова від виконання бойового завдання, якщо цей факт належним чином зафіксований, також може мати фінансові наслідки для військовослужбовця.

Як оскаржити позбавлення премії або додаткової винагороди

Якщо військовий виявив, що йому зменшили премію або не нарахували додаткові виплати, він може перевірити законність такого рішення.

Насамперед потрібно з'ясувати, на підставі якого документа змінили суму грошового забезпечення. Усного повідомлення командира недостатньо — рішення про зменшення виплат має бути оформлене письмовим наказом із зазначенням конкретної причини.

Також важливо перевірити, чи проводилося службове розслідування. Перед накладенням дисциплінарного стягнення має бути з'ясовано обставини порушення. Військовослужбовець має право надати власні пояснення та викласти свою позицію.

Якщо людина вважає рішення командування незаконним або упередженим, вона може подати рапорт до вищого командування. Також можна звернутися до Військової служби правопорядку.

Як не втратити частину грошового забезпечення

Щоб уникнути фінансових втрат через дисциплінарні порушення, військовослужбовцям важливо дотримуватися вимог статутів, виконувати законні накази командирів і відповідально ставитися до службових обов'язків.

Якщо виникають спірні ситуації з командуванням, їх варто вирішувати в установленому порядку. Водночас військовим потрібно стежити за правильністю нарахування грошового забезпечення та не залишати без уваги випадки безпідставного зменшення виплат.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що військовим виплачують до 100 000 грн. Сума залежить від кількості часу, протягом якого військовий виконував бойові завдання. Щоб фінансова служба мала підстави нарахувати військовому додаткову винагороду, необхідно оформити відповідні документи.

Також Новини.LIVE писали, чому військовому можуть не нарахувати допомогу на оздоровлення. Ця виплата не надходить автоматично — для її отримання необхідно подати рапорт. Якщо гроші не надійшли, варто з’ясувати, чи розглянули звернення та чи видали відповідний наказ.