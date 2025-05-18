Виплати українцям після смерті родича — що хоче змінити влада

Купюри у 500 гривень на гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Народним депутатам України пропонують підтримати зміни щодо виплат щомісячної грошової допомоги, яку нараховують членам сімей українців з особливими заслугами перед Батьківщиною після їх смерті. Станом на 2025 рік вони отримують суму в розмірі мінімальної зарплати.

Натомість у законопроєкті №13164, авторами якого є народні обранці Галина Третьякова та Марія Мезенцева-Федоренко пропонується, щоби ця виплата надходила громадянам у рівних частках.

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Які хочуть змінити виплату держдопомоги

У пояснювальній записці до змін до закону "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян" зазначається, що проблема полягає у тому, що розмір щомісячної грошової виплати, яку надають одному із членів сім’ї померлого українця, що за життя мав особливі заслуги перед Батьківщиною, у разі, якщо їх більш як два, лишається невизначеною. Тому авторки пропонують виплачувати гроші рівними частинами.

Зазначимо, що схожий підхід із виплатами діє з іншими держдопомогами. Наприклад:

якщо помирає годувальник сім'ї, то двоє або більше її представників, які були на утриманні померлого, отримують 100% пенсії за віком померлого годувальника. Сума розподіляється між ними рівними частками;

так само нараховуються виплати за законом "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії РФ проти України".

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив перелік тих, кому надаватимуть компенсацію на спожиті ЖКП за надання житла ВПО. Тепер держдопомогу зможуть отримувати:

заклади;

підприємства;

установи;

організації незалежно від форми власності;

фізичні особи–підприємці.

Також ми розповідали, що громадяни України отримають виплати з нагоди Дня Незалежності. Відомо, хто має звернутися до ПФУ для нарахування грошей.