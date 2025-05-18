Выплаты украинцам после смерти родственника — что хочет изменить власть

Выплаты за особые заслуги — к какой новации готовиться украинцам
Народным депутатам Украины предлагают поддержать изменения относительно выплат ежемесячной денежной помощи, которую начисляют членам семей украинцев с особыми заслугами перед Родиной после их смерти. По состоянию на 2025 год они получают сумму в размере минимальной зарплаты.
Так, в законопроекте №13164, авторами которого являются народные избранники Галина Третьякова и Мария Мезенцева-Федоренко предлагается, чтобы эта выплата поступала гражданам в равных долях.
Какие хотят изменить выплату госпомощи
В пояснительной записке к изменениям в закон "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан" отмечается, что проблема заключается в том, что размер ежемесячной денежной выплаты остается неопределенной, если таких родственников у человека, у которого при жизни были особые заслуги перед Родиной, более двух. Поэтому авторы предлагают выплачивать деньги равными частями.
Отметим, что похожий подход с выплатами действует с другими госвыплатами. Например:
- если умирает кормилец семьи, то двое или более ее представителей, которые были на содержании умершего, получают 100% пенсии по возрасту умершего кормильца. Сумма распределяется между ними равными долями;
- так же начисляются выплаты по закону "Об одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии РФ против Украины".
Напомним, Кабинет министров расширил перечень тех, кому будут предоставлять компенсацию на потребленные ЖКУ за предоставление жилья ВПЛ. Теперь госпомощь смогут получать:
- учреждения;
- предприятия;
- организации независимо от формы собственности;
- физические лица-предприниматели.
Также мы рассказывали, что граждане Украины получат выплаты по случаю Дня Независимости. Известно, кто должен обратиться в ПФУ для начисления денег.
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