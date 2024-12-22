Выплаты ВПЛ — куда обращаться, если задерживают деньги

Сто гривен. Фото: Pixabay

Из-за полномасштабной войны, которую 24 февраля 2022 года Россия развязала против Украины, более трех миллионов граждан стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). Государство оказывает таким людям разнообразную поддержку, в том числе финансовую.

Но иногда бывает так, что денежное пособие от государства задерживается, хотя эту проблему можно быстро решить, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Основная причина — наличие технических проблем. Но переживать из-за этого не стоит, поскольку ВПЛ точно получат причитающиеся им выплаты, просто деньги поступят с определенной задержкой.

"Если есть задержка, вы не получаете деньги больше месяца — это техническая ошибка, которую следует как можно быстрее решить", — говорят в Минсоцполитики.

Так, граждане могут сообщить о проблеме с выплатами пособия на горячую линию Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины или в Офис уполномоченного по вопросам ВПЛ, по номерам:

15-48;

+38 (066) 813-62-39.

Денежная поддержка ВПЛ — о каких суммах идет речь

Речь идет о помощи на проживание, состоящей из:

2 тыс. грн для лиц старше 18 лет;

3 тыс. грн для детей (до 18 лет) и украинцев с инвалидностью.

Выплаты должны поступать дважды в месяц — 15 и 28 числа. На финансовую поддержку могут рассчитывать только люди с официальным статусом внутриперемещенного лица.

Ранее стало известно, что власти упростили для ВПЛ процедуру возмещения ущерба за пострадавшее жилье. Так, компенсацию можно будет получить без дополнительного обследования дома или квартиры.

Напомним, что в 2025 году на дополнительные выплаты могут рассчитывать некоторые украинские пенсионеры. Сумма помощи будет достигать двух тысяч грн.