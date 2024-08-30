Правительство продолжило выплаты ВПЛ — кому и на сколько

Переселенцы на вокзале. Фото: ГСЧС Украины

Кабинет Министров Украины продлил выплаты государственной помощи для наиболее уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) еще на шесть месяцев. Соответствующее постановление было принято во время состоявшегося в пятницу правительственного заседания 31 августа.

Об этом рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram.

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По словам нардепа, правительством были учтены несколько важных аспектов. Во-первых, выплаты продлятся автоматически на шесть месяцев. Также изменения коснулись военнослужащих: их зарплаты больше не будут учитываться в общий доход семьи, что позволит многим семьям ВПЛ, которые раньше не могли получить помощь из-за превышения порога дохода, снова претендовать на выплаты.

"Зарплаты военных не будут учитываться в общий доход семьи. Это плюс, потому что многие мужчины ВПЛ воюют, а их семьи не имеют права на выплаты из-за того, что доход превышает 9 444 грн. Теперь они смогут иметь право на выплаты", — пояснил Гончаренко.

Кроме того, предусмотрена поддержка для лиц в возрасте от 60 лет, не имеющих права на пенсию. Тем, кто из-за ошибок не получил ранее надлежащие выплаты, будет предоставлена компенсация.

Также выплаты теперь будут получать студенты дневной формы обучения до 23 лет.

Какие категории ВПЛ имеют право на выплаты

Гончаренко сообщил, что право на финансовую помощь имеют следующие категории переселенцев:

Лица, не имеющие возможности работать и ухаживающие за детьми, тяжелобольными или лицами с инвалидностью.

Лица с низкими доходами или без доходов менее 9 444 грн.

Люди с инвалидностью I или II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольные дети, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

"Если вы подпадаете под таки категории и не получали выплаты — обратитесь в службу соцзащиты", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, уязвимым категориям граждан в Черкасской области доступна регистрация на получение финансовой помощи УВКБ ООН. В ее рамках максимально на одного человека выплачивают около 11 тыс. гривен.

Мы также писали, что в Украине запустят проект, который позволит внутренне перемещенным пожилым людям и людям с инвалидностью получать социальную помощь и проживать в надлежащих условиях за государственные средства. Инициирует соответствующий проект Министерства социальной политики.