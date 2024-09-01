Помощь переселенцам в сентябре — какие выплаты можно получить

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Граждане Украины, являющиеся внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) или пострадавшие от российской агрессии, могут рассчитывать на денежную помощь в сентябре. Эти выплаты предоставляются не только государством, но и многочисленными международными организациями, поддерживающими украинцев в это сложное время.

О том, какие выплаты могут получить переселенцы в сентябре, рассказывает Факты ICTV.

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Проект, реализуемый в Виннице и Днепре, имеет целью поддержать внутренне перемещенные семьи в течение шести месяцев после их вынужденного перемещения. Эта инициатива направлена на обеспечение денежной помощи тем ВПЛ, которые еще не получали поддержку на аренду жилья от международных организаций.

Получить помощь могут семьи ВПЛ, перемещенные после 24 февраля 2022 года, и принадлежащие к одной из следующих категорий:

ВПЛ, проживающие в местах временного проживания (МТП) и имеющие возможность оплачивать аренду жилья после завершения программы денежной помощи;

ВПЛ, которые проживают в МТП и находятся под угрозой выселения, в частности в школах и детсадах, из-за возвращения этих заведений в образовательную деятельность;

ВПЛ, арендующие жилье, но под угрозой выселения и не имеющие альтернативы, кроме переселения в МТП;

Новоприбывшие ВПЛ, не желающие проживать в местах временного проживания.

Заполнить анкету претендента на участие в проекте можно по ссылке.

Выплаты от БФ Право на защиту и УВКБ ООН

Программа действует третий год подряд и поддерживает внутренне перемещенные лица и вернувшиеся домой. Сумма пособия составляет 3 600 грн на человека за три месяца, в целом — 10 800 грн на каждого члена семьи.

Заявку на денежную помощь можно подать, если семья не получала выплаты от международных организаций, имеет доход менее 5 400 грн на члена семьи и относится к следующим категориям уязвимости:

семья с одним из родителей и детьми до 18 лет или пожилыми людьми (от 55 лет);

семья, возглавляемая одиноким лицом пожилого возраста (от 55 лет) или лицом пожилого возраста с ребенком/детями до 18 лет;

семья с лицами с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Важно отметить, что если вы уже получали помощь в размере 2 220 грн на человека в месяц от другой гуманитарной организации ООН, то выплату от УВКБ ООН могут не предоставить.

Что еще нужно знать

Напомним, Кабинет Министров Украины продлил выплаты государственной помощи для наиболее уязвимых категорий внутренне перемещенных лиц еще на шесть месяцев. Соответствующее постановление было принято во время состоявшегося в пятницу правительственного заседания 31 августа.

Мы также писали, что в Украине запустят проект, который позволит ВПО пожилого возраста и людям с инвалидностью получать социальную помощь и проживать в надлежащих условиях за государственные средства. Инициирует соответствующий проект Министерства социальной политики.