Помощь ВПЛ в июле — какие изменения ждут украинцев в следующем месяце

Выплаты ВПЛ в июле — что изменится в следующем месяце
В июле 2024 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) продолжат получать выплаты, если помощь была назначена автоматически или если они подали заявление на продление выплат. Также в этом месяце переселенцы могут получить субсидии на аренду жилья и денежную помощь от благотворительных организаций.
Об этом рассказывает NV.
Выплаты ВПЛ в июле
В июле выплаты будут продолжены тем переселенцам, кому помощь была назначена автоматически, а также тем, чьи заявления на продление были приняты.
Напомним, что с 1 марта 2024 года для ВПЛ, получавших пособие в течение года или двух, выплаты были продлены еще на шесть месяцев с учетом ряда особенностей. В частности, в первую очередь помощь переназначалась людям, которые не могут работать, ухаживают за детьми, тяжело больными, лицами с инвалидностью, или имеют низкие или отсутствуют доходы (подробнее — по ссылке).
Таким образом, части переселенцев выплаты были продлены автоматически, а остальные должны были подать соответствующие заявления в органы социальной защиты населения или ЦНАП.
Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:
- для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 грн;
- для других лиц — 2 000 грн.
Получать деньги можно 15 и 28 числа каждого месяца.
Правила предоставления временного жилья ВПЛ в июле
Правительство приняло изменения в постановление Кабинета Министров от 1 сентября 2023 года № 930 "Некоторые вопросы функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц".
Основные изменения включают:
- Продление срока до 1 января 2025 для приведения помещений в соответствие с минимальными требованиями.
- Возможность поселения ВПЛ на 60 дней при отсутствии документов, удостоверяющих личность (ранее этот срок составлял 30 дней).
- Разрешение обустраивать места временного проживания (МТП) для ВПЛ в нежилых помещениях, таких как гостиницы и общежития.
- Запрет на исключения из перечня МТП тех мест, которые были отремонтированы за счет международных доноров, что предотвращает безосновательное выселение ВПЛ.
Новый вид помощи для ВПЛ
В июле 2024 года внутренние переселенцы могут получить новый вид государственной помощи — субсидию на аренду жилья.
Особенностью этой субсидии является учет стоимости аренды в конкретном регионе или городе. Размер субсидии будет зависеть:
- от количества лиц в составе домохозяйства, арендующего жилье;
- от доходов домохозяйства и его способности самостоятельно оплачивать аренду (чем ниже доходы, тем больше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия).
ВПЛ будут платить за аренду не более 20-30% семейного дохода, а остальное будет финансировать государство. В формуле расчета субсидии будут учитываться 13,5 кв. м жилой площади на каждого члена домохозяйства плюс общую площадь для всех.
Помощь ВПЛ от благотворительных организаций в июле
Внутри перемещенные лица и пострадавшие от военных действий могут получить денежную помощь от международных организаций в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской областях.
Подать заявку могут лица или семьи, которые еще не получали помощь от благотворительного фонда "Право на захист" и не получают ее от других международных организаций.
Претенденты должны соответствовать одному или нескольким критериям уязвимости. Подробнее можно узнать по ссылке.
Сумма пособия составляет 3 600 грн на человека в месяц и покрывает трехмесячный период, то есть общая сумма пособия на каждого члена семьи составляет 10 800 грн. Помощь будет выплачиваться единовременно сразу за три месяца.
Что еще нужно знать
Напомним, в 2024 году ВПЛ массово лишили выплат на проживание из-за ужесточения требований. В то же время при определенных условиях помощь можно вернуть.
Мы также писали, что в текущем году переселенцы продолжают получать государственную помощь на проживание. Известно, необходимо ли возвращать неправомерно начисленные средства, учитывая жесткие критерии их назначения.
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