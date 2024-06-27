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Выплаты ВПЛ в июле — что изменится в следующем месяце

27 июня 2024 12:05
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Помощь ВПЛ в июле — какие изменения ждут украинцев в следующем месяце
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В июле 2024 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) продолжат получать выплаты, если помощь была назначена автоматически или если они подали заявление на продление выплат. Также в этом месяце переселенцы могут получить субсидии на аренду жилья и денежную помощь от благотворительных организаций.

Об этом рассказывает NV.

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Выплаты ВПЛ в июле

В июле выплаты будут продолжены тем переселенцам, кому помощь была назначена автоматически, а также тем, чьи заявления на продление были приняты.

Напомним, что с 1 марта 2024 года для ВПЛ, получавших пособие в течение года или двух, выплаты были продлены еще на шесть месяцев с учетом ряда особенностей. В частности, в первую очередь помощь переназначалась людям, которые не могут работать, ухаживают за детьми, тяжело больными, лицами с инвалидностью, или имеют низкие или отсутствуют доходы (подробнее — по ссылке).

Таким образом, части переселенцев выплаты были продлены автоматически, а остальные должны были подать соответствующие заявления в органы социальной защиты населения или ЦНАП.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 грн;
  • для других лиц — 2 000 грн.

Получать деньги можно 15 и 28 числа каждого месяца.

Правила предоставления временного жилья ВПЛ в июле

Правительство приняло изменения в постановление Кабинета Министров от 1 сентября 2023 года № 930 "Некоторые вопросы функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц".

Основные изменения включают:

  • Продление срока до 1 января 2025 для приведения помещений в соответствие с минимальными требованиями.
  • Возможность поселения ВПЛ на 60 дней при отсутствии документов, удостоверяющих личность (ранее этот срок составлял 30 дней).
  • Разрешение обустраивать места временного проживания (МТП) для ВПЛ в нежилых помещениях, таких как гостиницы и общежития.
  • Запрет на исключения из перечня МТП тех мест, которые были отремонтированы за счет международных доноров, что предотвращает безосновательное выселение ВПЛ.

Новый вид помощи для ВПЛ

В июле 2024 года внутренние переселенцы могут получить новый вид государственной помощи — субсидию на аренду жилья.

Особенностью этой субсидии является учет стоимости аренды в конкретном регионе или городе. Размер субсидии будет зависеть:

  • от количества лиц в составе домохозяйства, арендующего жилье;
  • от доходов домохозяйства и его способности самостоятельно оплачивать аренду (чем ниже доходы, тем больше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия).

ВПЛ будут платить за аренду не более 20-30% семейного дохода, а остальное будет финансировать государство. В формуле расчета субсидии будут учитываться 13,5 кв. м жилой площади на каждого члена домохозяйства плюс общую площадь для всех.

Помощь ВПЛ от благотворительных организаций в июле

Внутри перемещенные лица и пострадавшие от военных действий могут получить денежную помощь от международных организаций в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской областях.

Подать заявку могут лица или семьи, которые еще не получали помощь от благотворительного фонда "Право на захист" и не получают ее от других международных организаций.

Претенденты должны соответствовать одному или нескольким критериям уязвимости. Подробнее можно узнать по ссылке.

Сумма пособия составляет 3 600 грн на человека в месяц и покрывает трехмесячный период, то есть общая сумма пособия на каждого члена семьи составляет 10 800 грн. Помощь будет выплачиваться единовременно сразу за три месяца.

Что еще нужно знать

Напомним, в 2024 году ВПЛ массово лишили выплат на проживание из-за ужесточения требований. В то же время при определенных условиях помощь можно вернуть.

Мы также писали, что в текущем году переселенцы продолжают получать государственную помощь на проживание. Известно, необходимо ли возвращать неправомерно начисленные средства, учитывая жесткие критерии их назначения.

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деньги
переселенцы
ВПЛ
соцвыплаты

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