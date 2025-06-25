З 1 липня ВПО перевірятимуть — у кого відберуть держдопомогу

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для внутрішньо переміщених осіб в Україні, які користуються фінансовою допомогою від держави, запрацюють нові правила з 1 липня 2025 року. Зокрема, їхнє фактичне місцеперебування планують регулярно перевіряти.

Про це йдеться в урядовій постанові №376.

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Зміни для ВПО з 1 липня

Кабінет міністрів України запроваджує регулярні перевірки щодо того, де перебувають переселенці. Якщо з'ясується, що ВПО понад 90 днів поспіль провів за кордоном без поважної причини, він може втратити статус переселенця. Така людина, відповідно, вже не отримуватиме від держави щомісячну грошову підтримку.

Довго перебувати за кордоном переселенцям дозволяється з таких причин:

лікування;

навчання;

службові поїздки;

за іншою документально підтвердженою необхідністю.

Також ВПО зобов'язані:

через Дію повідомляти, що змінили своє місце проживання, повернулися додому чи виїхали за кордон;

якщо виїжджає в інше місто на лікування на понад 15 днів — зареєструвати нову адресу впродовж 60 днів, аби не втратити статус ВПО.

Ще Кабмін дозволив військовослужбовцям, які проживали на окупованих територіях або втратили житло внаслідок бойових дій, отримувати довідки ВПО.

Виплати ВПО — коли зросте допомога на житло

Держдопомогу на оренду житла ВПО можуть збільшити вдвічі, після верифікації отримувачів допомоги за кордоном. Народний депутат Богдан Кицак в етері програми Ранок.LIVE зауважив, що наразі виплат переселенцям часто не вистачає навіть для того, щоби частково сплатити за житло.

"Коли відбудеться повністю верифікація — ми будемо розуміти цифру, суму скільки вдасться зекономити й переспрямувати по цій же програмі для того, щоб збільшити підтримку на оренду житла для ВПО, які конкретно в Україні проживають", — сказав Кицак.

Нагадаємо, що ВПО, які переїхали жити в Полтавську область, доступна нова фінансова допомога. Гроші виплачує благодійний фонд Карітас.Полтава. Дізнавайтесь також, яку фіндопомогу надають українцям з інвалідністю III групи.