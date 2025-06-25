С 1 июля ВПЛ будут проверять — у кого отберут госпомощь

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для внутренне перемещенных лиц в Украине, которые пользуются финансовой помощью от государства, заработают новые правила с 1 июля 2025 года. В частности, их фактическое местонахождение планируют регулярно проверять.

Об этом говорится в правительственном постановлении №376.

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Изменения для ВПЛ с 1 июля

Кабинет министров Украины вводит регулярные проверки относительно того, где находятся переселенцы. Если выяснится, что ВПЛ более 90 дней подряд провел за границей без уважительной причины, он может потерять статус переселенца. Такой человек, соответственно, уже не будет получать от государства ежемесячную денежную поддержку.

Долго находиться за границей переселенцам разрешается по следующим причинам:

лечение;

обучение;

служебные поездки;

по другой документально подтвержденной необходимости.

Также ВПЛ обязаны:

через Дію сообщать, что изменили свое место жительства, вернулись домой или выехали за границу;

если выезжает в другой город на лечение более чем на 15 дней — зарегистрировать новый адрес в течение 60 дней, чтобы не потерять статус ВПЛ.

Еще Кабмин разрешил военнослужащим, которые проживали на оккупированных территориях или потеряли жилье в результате боевых действий, получать справки ВПЛ.

Выплаты ВПЛ — когда вырастет помощь на жилье

Госпомощь на аренду жилья ВПЛ могут увеличить вдвое, после верификации получателей помощи за рубежом. Народный депутат Богдан Кицак в эфире программы Ранок.LIVE отметил, что сейчас выплат переселенцам часто не хватает даже для того, чтобы частично оплатить жилье.

"Когда состоится полностью верификация — мы будем понимать цифру, сумму сколько удастся сэкономить и перенаправить по этой же программе для того, чтобы увеличить поддержку на аренду жилья для ВПО, которые конкретно в Украине проживают", — сказал Кицак.

Напомним, что ВПЛ, которые переехали жить в Полтавскую область, доступна новая финансовая помощь. Деньги выплачивает благотворительный фонд Каритас.Полтава. Узнавайте также, какую финпомощь предоставляют украинцам с инвалидностью III группы.