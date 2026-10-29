Військові на навчаннях. Фото: Генштаб/Telegram

Мобілізовані та добровольці в Україні починають отримувати грошове забезпечення вже під час базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Навчання триває приблизно 51 день, і в цей період їм нараховують мінімальну виплату. Після завершення підготовки сума залежить від посади, умов служби та виконуваних завдань.

Новини.LIVE розповідають, скільки отримають мобілізовані у листопаді.

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Скільки платять новобранцям під час навчання

Після мобілізації або добровільного вступу до лав Збройних сил України громадяни проходять оформлення в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Звідти їх направляють до навчальних центрів, де вони проходять базову загальновійськову підготовку.

Навчання триває приблизно 51 день. У цей період новобранці вже отримують грошове забезпечення, однак його розмір і порядок виплати відрізняються від умов грошового забезпечення після завершення підготовки.

За інформацією Міністерства оборони України, мінімальне місячне грошове забезпечення військовослужбовців під час БЗВП становить близько 20 130 грн.

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Остаточна сума залежить від кількох чинників. Серед них:

військове звання;

посада;

інші передбачені законодавством складові грошового забезпечення.

Гроші надходять не відразу після початку навчання, а в наступному календарному місяці. Виплату здійснюють одним платежем за фактичний період служби.

Наприклад, якщо новобранець розпочав навчання в жовтні, у листопаді він отримає грошове забезпечення за дні, проведені в навчальному центрі протягом попереднього місяця.

Які виплати отримують після завершення БЗВП

Після закінчення базової підготовки розмір грошового забезпечення військовослужбовця залежить від посади, умов проходження служби та права на додаткові виплати.

Мінімальна щомісячна сума становить 30 тис. грн. Вона складається з таких частин:

20 000 грн — базове грошове забезпечення;

10 000 грн — мотиваційна надбавка.

Мотиваційну надбавку передбачено для військових, які служать поза районами бойових дій, забезпечують роботу підрозділів і не отримують інших спеціальних доплат або винагород.

Водночас військовослужбовці, які безпосередньо виконують бойові завдання, можуть отримувати додаткові виплати. Їхній розмір залежить від характеру завдань і умов їх виконання.

Скільки доплачують за бойові завдання

Для військових, які виконують окремі бойові завдання, передбачені додаткові винагороди. Зокрема, у матеріалі зазначено такі суми:

20 000 грн за добу — за виконання бойових завдань на позиціях, раніше захоплених противником;

40 000 грн за добу — за штурмові дії та захоплення ворожих позицій на лінії бойового зіткнення або в тилових районах оборони противника.

Якщо військовослужбовець має право одночасно на кілька таких винагород, йому виплачують лише одну — найбільшу за розміром.

Окремі доплати також передбачені для військових, які керують підрозділами або координують бойові дії.

Які щомісячні надбавки передбачені військовим

Розмір додаткових виплат за управління підрозділами та виконання інших бойових або спеціальних завдань залежить від характеру служби.

Зокрема, передбачені такі надбавки:

50 000 грн на місяць — за службу на пунктах управління бригад, полків або батальйонів, звідки керують підрозділами, що виконують бойові завдання;

30 000 грн на місяць — за виконання інших бойових або спеціальних завдань.

З урахуванням усіх передбачених доплат, надбавок і винагород загальна сума грошового забезпечення військовослужбовця за місяць, за наведеними даними, може сягати 460 тис. грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому з військовослужбовців нарахують 10, 30, 50 і 100 тисяч гривень у листопаді. На розмір виплат впливають посада, звання, тривалість служби, вид військ, місце проходження служби та характер виконуваних завдань. Окремі правила діють для військових Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій.

Також Новини.LIVE писали, хто з мобілізованих може отримати одноразову допомогу у 50 тисяч гривень. Виплата передбачена для громадян України, які проходять або проходили процедуру призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Претендувати на неї також можуть захисники, які вступили на контрактну службу на посади рядового, сержантського, старшинського чи офіцерського складу.