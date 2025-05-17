Виплати по інвалідності для військових — які суми почнуть отримувати захисники у Києві з 2025 року

Людина у військовій формі ховає гроші у кишеню. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві виплачуватимуть збільшену одноразову матеріальну допомогу киянам-захисникам і захисницям, які отримали І та II групи з інвалідності внаслідок війни. Розмір виплат зросте до 30 та 40 тис. гривень відповідно.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Як пояснила заступниця голови КМДА Марина Хонда, до змін захисники та захисниці з інвалідністю отримували від міста 20 і 30 тис. гривень. Людям, яким нарахували кошти у 2025 році до перегляду виплат, отримають доплату.

Одноразова допомога доступна громадянам, які зареєструвалися у столиці до 28 лютого 2025 року (дата набрання рішенням Київради чинності). Ще одна умова для отримання виплат — незмінне місце реєстрації.

Якщо людина є внутрішньо переміщеною особою (ВПО), то для отримання виплати вона має надати довідку з адресою реєстрації в Києві щонайменше за 1 рік до подання заяви. А до переміщення — бути зареєстрованою на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій без нерухомості на території, підконтрольній українській владі.

"Тим, хто раніше отримував допомогу, не потрібно повторно звертатися до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА для її перерахування", — йдеться у повідомленні.

Як оформити допомогу

Оформити допомогу вперше можна:

через Київ Мілітарі Хаб;

онлайн через "Електронний кабінет Захисників" на міському Порталі послуг.

Раніше повідомлялося, що кияни, житло яких отримало пошкодження або було зруйноване під час обстрілів міста російською армією, отримають одноразову допомогу у 40 тис. гривень. Ще 20 тис. грн щомісяця виплачуватимуть киянам, які переїдуть в орендоване житло.

Також ми розповідали, що з 1 липня 2025 року в Україні запровадять новий формат з надання соціальної допомоги. Передбачається, що громадяни з вразливих категорій почнуть отримувати об'єднану соцдопомогу, а не кілька окремих виплат.