Киянам виплатять оновлену фіндопомогу — що відомо

Людина тримає в руках купюри по 500 гривень. Фото: УНІАН

У Києві громадянам, чиє житло отримало пошкодження під час російських атак, виплачуватимуть оновлену фінансову допомогу. Рішення про це ухвалили депутати Київради у четвер, 15 травня 2025 року.

Про це написав у своєму Telegram-каналі очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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Грошова допомога киянам

За інформацією Ткаченка, мова про:

виплату разової допомоги у 40 тис. грн для термінового відселення через пошкодження чи руйнування житла;

надання щомісячної допомоги у 20 тис. грн (до 12 місяців) для тих, хто тимчасово не може проживати в пошкодженому будинку.

Водночас у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА повідомили, що ці виплати надаватимуться жителям столиці в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам".

"Виплати триватимуть до відновлення житла за кошти міського бюджету або отримання сертифіката "єВідновлення". Заяви до Департаменту подавати не потрібно — списки формуватимуть районні адміністрації", — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що в Україні стартував проєкт для підтримки жінок, які хочуть займатися власним бізнесом. Так, БФ "Конвіктус Україна" надаватиме їм грошову допомогу.

Також повідомлялося, що дітям ВПО нададуть гроші для купівлі планшетів.