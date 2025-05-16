Киянам виплатять оновлену фіндопомогу — що відомо

У Києві виплатять гроші постраждалим від атак — скільки нарахують
У Києві громадянам, чиє житло отримало пошкодження під час російських атак, виплачуватимуть оновлену фінансову допомогу. Рішення про це ухвалили депутати Київради у четвер, 15 травня 2025 року.
Про це написав у своєму Telegram-каналі очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Грошова допомога киянам
За інформацією Ткаченка, мова про:
- виплату разової допомоги у 40 тис. грн для термінового відселення через пошкодження чи руйнування житла;
- надання щомісячної допомоги у 20 тис. грн (до 12 місяців) для тих, хто тимчасово не може проживати в пошкодженому будинку.
Водночас у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА повідомили, що ці виплати надаватимуться жителям столиці в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам".
"Виплати триватимуть до відновлення житла за кошти міського бюджету або отримання сертифіката "єВідновлення". Заяви до Департаменту подавати не потрібно — списки формуватимуть районні адміністрації", — йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що в Україні стартував проєкт для підтримки жінок, які хочуть займатися власним бізнесом. Так, БФ "Конвіктус Україна" надаватиме їм грошову допомогу.
Також повідомлялося, що дітям ВПО нададуть гроші для купівлі планшетів.
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