Выплаты по инвалидности для военных — какие суммы начнут получать защитники в Киеве с 2025 года

Человек в военной форме прячет деньги в карман. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве будут выплачивать увеличенную единовременную материальную помощь киевлянам-защитникам и защитницам, которые получили I и II группы с инвалидности вследствие войны. Размер выплат возрастет до 30 и 40 тыс. гривен соответственно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Как пояснила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, до изменений защитники и защитницы с инвалидностью получали от города 20 и 30 тыс. гривен. Люди, которым начислили средства в 2025 году до пересмотра выплат, получат доплату.

Единовременное пособие доступно гражданам, которые зарегистрировались в столице до 28 февраля 2025 года (дата вступления решения Киевсовета в силу). Еще одно условие для получения выплат — неизменное место регистрации.

Если человек является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ), то для получения выплаты он должен предоставить справку с адресом регистрации в Киеве минимум за год до подачи заявления. А до перемещения — быть зарегистрированным на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий без недвижимости на территории, подконтрольной украинской власти.

"Тем, кто ранее получал помощь, не нужно повторно обращаться в Департамент социальной и ветеранской политики КГГА для ее перечисления", — говорится в сообщении.

Как оформить помощь

Оформить помощь впервые можно:

через Киев Милитари Хаб;

онлайн через "Электронный кабинет Защитников" на городском Портале услуг.

Ранее сообщалось, что киевляне, жилье которых получило повреждения или было разрушено во время обстрелов города российской армией, получат единовременное пособие в 40 тыс. гривен. Еще 20 тыс. грн ежемесячно будут выплачивать киевлянам, которые переедут в съемное жилье.

Также мы рассказывали, что с 1 июля 2025 года в Украине введут новый формат по предоставлению социальной помощи. Предполагается, что граждане из уязвимых категорий начнут получать объединенную соцпомощь, а не несколько отдельных выплат.