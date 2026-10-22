Український військовослужбовець у формі. Фото: Reuters

Грошове забезпечення військовослужбовців складається з посадового окладу, виплат за військовим званням, надбавок, премій та інших винагород. Під час його нарахування враховують податок на доходи фізичних осіб, військовий збір і єдиний соціальний внесок. Водночас для військових діють окремі правила оподаткування.

Про те, які податки утримуються з грошового забезпечення військовослужбовця, роз’яснили у Міністерстві оборони України, передають Новини.LIVE.

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Які податки сплачують із грошового забезпечення військових

Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України визначений законодавством, зокрема наказом МОУ від 7 червня 2018 року № 260.

Відповідно до пункту 2 розділу I цього Порядку, грошове забезпечення охоплює:

Щомісячні основні виплати — посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років. Щомісячні додаткові виплати — надбавки, доплати, винагороди та премії, передбачені законодавством. Одноразові додаткові виплати — винагороди й інші виплати, право на які визначене нормативними актами.

Під час розрахунку грошового забезпечення враховують ПДФО та військовий збір, а також нараховують ЄСВ. Проте ці платежі мають різний механізм застосування.

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ПДФО та військовий збір утримують з оподатковуваного доходу, тоді як ЄСВ роботодавець або інший визначений законом платник нараховує окремо. Тому ЄСВ не зменшує суму грошового забезпечення, яку військовослужбовець отримує на руки.

Як утримують ПДФО з виплат військовослужбовцям

Загальна ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18%. Для грошового забезпечення військовослужбовців водночас передбачений спеціальний механізм компенсації.

Згідно з пунктом 168.5 статті 168 Податкового кодексу України, суми ПДФО, утримані з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, пов'язаних із виконанням обов'язків під час проходження військової служби, спрямовують на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів відповідної категорії громадян.

Отже, податок утримується відповідно до встановленого порядку, однак законодавство передбачає компенсаційний механізм. Його мета — відшкодувати військовослужбовцям втрати доходу, пов'язані зі сплатою ПДФО.

Хто звільняється від військового збору

Для військовослужбовців ставка військового збору становить 1,5% оподатковуваного доходу. Водночас Податковий кодекс передбачає спеціальне звільнення від цього платежу під час дії воєнного стану.

Пільга стосується грошового забезпечення військовослужбовців за період їхньої безпосередньої участі в заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ.

Якщо протягом звітного місяця військовослужбовець не брав безпосередньої участі в таких заходах, військовий збір утримують із відповідного оподатковуваного доходу за ставкою 1,5%.

Якщо ж участь тривала лише частину місяця, для розрахунку потрібно визначити оподатковувану базу з урахуванням періоду, на який поширюється звільнення, та конкретних обставин проходження служби.

Наприклад, якщо військовослужбовець безпосередньо брав участь у відповідних заходах протягом 10 календарних днів, необхідно визначити, які виплати за решту місяця підлягають оподаткуванню.

Остаточний розрахунок залежить від характеру виплат, фактичних періодів участі та належного документального підтвердження.

Хто сплачує ЄСВ за військовослужбовця

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування нараховується окремо від податків, які утримують із доходу. Загальна ставка ЄСВ для відповідної бази нарахування становить 22%.

ЄСВ із грошового забезпечення військовослужбовців сплачують військові частини відповідно до законодавства. Цей внесок не вираховують із суми, належної військовослужбовцю до виплати.

Водночас пенсійне забезпечення військових регулюється спеціальним законодавством. Тому суму ЄСВ, яку нараховує військова частина, не слід ототожнювати з розрахунком майбутньої військової пенсії.

У 2026 році максимальна база нарахування ЄСВ становить 15 мінімальних заробітних плат, установлених на 1 січня відповідного року, — 129 705 грн.

За ставки 22% максимальна сума внеску з цієї бази становить:

129 705 × 22% = 28 535,10 грн.

Як розраховують податки для військового на небойовій посаді

МОУ розглянуло умовний приклад для солдата, який служить на небойовій посаді в тиловій військовій частині. Вихідні дані такі:

тарифний розряд — 8;

вислуга років — від 1 до 5 років;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — відсутня;

надбавка за особливості проходження служби — 65%;

тривалість місяця — 31 календарний день.

Розрахунок грошового забезпечення

За умовами прикладу основне грошове забезпечення становить 22 599,23 грн. Його складові такі:

посадовий оклад — 3 080 грн;

оклад за військовим званням — 530 грн;

надбавка за вислугу років — 902,50 грн;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — не передбачена;

надбавка за особливості проходження служби — 2 933,13 грн;

премія — 15 153,60 грн.

Загальна сума — 22 599,23 грн.

Окремо в прикладі передбачена додаткова винагорода за виконання обов'язків військової служби в розмірі 10 000 грн. Її виплата в повному обсязі можлива за умови дотримання встановлених законодавством вимог.

Якщо військовослужбовець має право на повну винагороду, загальна сума нарахувань становитиме:

22 599,23 + 10 000 = 32 599,23 грн.

Як визначають військовий збір

Припустимо, що військовослужбовець не має права на звільнення від військового збору, а всі зазначені виплати входять до бази його нарахування.

Розрахунок буде таким:

Військовий збір: 32 599,23 × 1,5% = 488,99 грн.

Сума після утримання збору: 32 599,23 − 488,99 = 32 110,24 грн.

Отже, за наведених умов після утримання військового збору військовослужбовець отримає 32 110,24 грн. Компенсація ПДФО розглядається окремо відповідно до встановленого порядку.

Зазначені розміри премії та надбавок наведені лише для прикладу. Фактичні суми залежать від установлених виплат, наказів і підстав для нарахування.

Як оподатковують грошове забезпечення військового на бойових завданнях

Для другого умовного прикладу МОУ розглянуло ГЗ солдата-стрільця з такими вихідними даними:

тарифний розряд — 3;

вислуга років — до 1 року;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — відсутня;

надбавка за особливості проходження служби — 65%;

тривалість місяця — 31 календарний день.

Розрахунок основного грошового забезпечення

За умовами прикладу основне грошове забезпечення становить 20 489,70 грн. До нього входять:

посадовий оклад — 2 640 грн;

оклад за військовим званням — 530 грн;

надбавка за вислугу років — не передбачена;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень — не передбачена;

надбавка за особливості проходження служби — 2 060,50 грн;

премія — 15 259,20 грн.

Загальна сума — 20 489,70 грн.

Протягом місяця військовослужбовець виконував бойові та спеціальні завдання. Для прикладу розглядаються такі періоди:

безпосередня участь у бойових діях — 10 днів;

виконання інших бойових або спеціальних завдань — 21 день;

окремі періоди виконання завдань у районах, за які передбачені додаткові винагороди.

За наявності відповідних підстав додаткові винагороди можуть розраховуватися пропорційно часу виконання завдань.

Нормативними актами передбачені винагороди в розмірах 100 000 грн і 30 000 грн на місяць, одноразові виплати в розмірах 170 000 грн і 70 000 грн, а також винагороди за окремі види штурмових дій.

Однак такі виплати не можна автоматично додавати одна до одної лише через кількість днів перебування в певному районі. Потрібно перевірити право на кожну винагороду, фактичні періоди виконання завдань, правила сумісності виплат і наявність підтвердних документів.

Зокрема, винагорода за ведення штурмових дій у розмірі 40 000 грн за добу передбачена за визначених законодавством умов захоплення позицій, будівель або споруд безпосередньо на лінії бойового зіткнення чи в глибині оборони противника. Для інших випадків можуть діяти окремі розміри та умови нарахування винагород.

Як розрахувати військовий збір за частину місяця

Під час визначення бази військового збору потрібно враховувати передбачене Податковим кодексом звільнення для періоду безпосередньої участі військовослужбовця в заходах із забезпечення національної безпеки й оборони.

Припустимо, що участь у таких заходах протягом 10 днів документально підтверджена, а дохід за решту 21 дня не підпадає під звільнення. Тоді для ілюстрації розрахунку враховують:

частину основного грошового забезпечення за 21 день;

інші оподатковувані виплати за цей період, якщо законодавство передбачає їх включення до бази військового збору.

Частина основного грошового забезпечення за 21 день становитиме:

20 489,70 ÷ 31 × 21 = 13 880,12 грн.

Якщо додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн за цей період нарахована правомірно та входить до бази військового збору, розрахунок буде таким:

30 000 ÷ 31 × 21 = 20 322,58 грн.

За цих умов база військового збору становитиме:

13 880,12 + 20 322,58 = 34 202,70 грн.

Сума військового збору дорівнюватиме:

34 202,70 × 1,5% = 513,04 грн.

Цей приклад є умовним. Його можна застосовувати лише за умови, що фактичні періоди участі, склад виплат і підстави для звільнення від військового збору підтверджені належними документами, а визначення бази відповідає законодавству.

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