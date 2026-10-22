Український військовий в інвалідному візку. Фото: Reuters

У 2026 році військовослужбовці, яким встановили інвалідність унаслідок поранення, травми або захворювання, можуть претендувати на одноразову грошову допомогу від держави. Її розмір залежить від групи інвалідності та зв’язку з виконанням обов’язків військової служби. За визначених законом умов виплата може перевищувати 1,3 млн грн.

Про розміри виплат військовим по інвалідності та порядок нарахувань розповіли у Міністерстві оборони України, передають Новини.LIVE.

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Кому призначають одноразову допомогу

Право військовослужбовців на одноразову грошову допомогу (ОГД) у разі встановлення інвалідності передбачене статтею 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Порядок призначення та виплати коштів визначає постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975.

Підставою для призначення допомоги є рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Розмір виплати у 2026 році розраховують на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого станом на 1 січня відповідного року. Наразі цей показник становить 3 328 грн.

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Скільки виплачують залежно від групи інвалідності

Сума допомоги залежить не лише від групи інвалідності, а й від причин її встановлення. Якщо інвалідність пов’язана із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби, зокрема внаслідок поранення, контузії, травми чи каліцтва, передбачені такі виплати:

I група — 1 331 200 грн;

II група — 998 400 грн;

III група — 832 000 грн.

Якщо інвалідність пов’язана з проходженням військової служби, але виникла через захворювання або нещасний випадок, без безпосереднього зв’язку з бойовими діями, розміри допомоги інші:

I група — 399 360 грн;

II група — 299 520 грн;

III група — 232 960 грн.

Такі самі суми передбачені для військовослужбовців строкової служби, резервістів і військовозобов’язаних, призваних на військові збори, якщо виконуються відповідні умови призначення допомоги.

Які виплати передбачені за часткової втрати працездатності

Право на одноразову грошову допомогу може виникнути й тоді, коли військовослужбовцю встановили відсоток втрати працездатності, але не визначили групу інвалідності.

Якщо часткова втрата працездатності пов’язана із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби, сума розраховується пропорційно встановленому відсотку.

Для військовослужбовців за контрактом і мобілізованих базою розрахунку є 70-кратний прожитковий мінімум — 232 960 грн. Для військовослужбовців строкової служби, резервістів і військовозобов’язаних, призваних на збори, застосовують 50-кратний прожитковий мінімум — 166 400 грн.

Наприклад, якщо контрактнику або мобілізованому встановили 20% втрати працездатності, пов’язаної з виконанням обов’язків військової служби, розмір допомоги становитиме 46 592 грн.

Чи можна отримати доплату після зміни групи інвалідності

Якщо під час повторного оцінювання стану здоров’я військовослужбовцю встановили вищу групу інвалідності або змінили причинний зв’язок її виникнення, він має право на додаткову виплату.

У такому разі допомогу перераховують, а військовослужбовцю виплачують різницю між новою сумою та коштами, отриманими раніше. При цьому враховують прожитковий мінімум, установлений на 1 січня року, коли інвалідність визначили вперше.

Водночас право на доплату залежить від конкретних обставин і відповідності законодавчим вимогам.

Куди звертатися для оформлення виплати

Порядок звернення залежить від того, чи продовжує людина проходити військову службу:

Чинним військовослужбовцям потрібно звернутися до своєї військової частини.

Військовослужбовцям, звільненим зі служби, — до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Для призначення допомоги необхідно мати документи, що підтверджують встановлення інвалідності або втрату працездатності, а також відповідний причинний зв’язок. Перелік необхідних документів і порядок подання заяви варто уточнити за місцем звернення.

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