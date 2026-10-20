Банківська картка та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

Родини військовослужбовців, які зникли безвісти, можуть зіткнутися з раптовим припиненням грошових виплат. Однак таке рішення має ґрунтуватися на законних підставах і належно оформлених документах. У Міністерстві оборони звернули увагу на випадки передчасного припинення допомоги та нагадали про необхідність дотримання встановленої процедури.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Чому родинам зниклих безвісти військових можуть припинити виплати

Міністерство оборони України звернуло увагу на проблему передчасного припинення виплат сім’ям військовослужбовців, які зникли безвісти. Зокрема, сам факт наявності документів про впізнання тіла не означає, що виплати родині можна автоматично зупинити.

Для припинення нарахувань необхідні передбачені законодавством підстави та належне документальне оформлення відповідного рішення. Тому, якщо гроші перестали надходити, родині варто з’ясувати, чим саме керувалася військова частина.

Що робити, якщо виплати родині військового зупинили

Щоб перевірити законність припинення виплат і домогтися їх поновлення, родині варто діяти послідовно:

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Звернутися із заявою до військової частини, яка здійснювала виплати. У документі слід попросити пояснити причину їх припинення та надати копію відповідного рішення або наказу. Письмова відповідь допоможе встановити обставини справи й визначити, чи були законні підстави для такого рішення. Перевірити законність припинення виплат. Отримані пояснення необхідно зіставити з вимогами постанови Кабінету Міністрів України № 884. Цей нормативний акт визначає порядок виплат родинам військовослужбовців, захоплених у полон або зниклих безвісти. Якщо зазначена військовою частиною причина не відповідає встановленим правилам, родина може вимагати перегляду рішення. Подати заяву про поновлення коштів. Також варто попросити перевірити можливість перерахунку коштів за період, протягом якого виплати не здійснювалися. Питання про належні суми вирішуватимуть з урахуванням обставин справи та вимог законодавства. Подати скаргу до відповідних органів. Якщо військова частина не реагує на звернення або відмовляється поновлювати виплати без належного обґрунтування, родина може звернутися до вищого командування, Міністерства оборони України або Офісу Військового омбудсмана. До скарги доцільно додати копії попередніх звернень, отриманих відповідей та документів, які підтверджують обставини справи. Оскаржити рішення в суді. Якщо адміністративним шляхом розв'язати питання не вдалося, родина може оскаржити рішення про припинення виплат у суді. Водночас важливо враховувати строки звернення до суду, які залежать від характеру спору та обставин справи. Тому не варто відкладати підготовку документів і отримання юридичної консультації.

Де перевірити правила виплат родинам зниклих безвісти

Основним нормативним документом, який регулює порядок відповідних виплат, є постанова Кабінету Міністрів України № 884. Також варто ознайомитися з офіційними роз’ясненнями Міністерства оборони щодо підстав і процедури припинення нарахувань.

Якщо кошти перестали надходити, не слід обмежуватися усними поясненнями. Письмове звернення до військової частини дасть змогу отримати офіційну позицію, перевірити правомірність рішення та визначити подальші кроки для захисту прав родини.

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