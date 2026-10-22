Украинский военный в инвалидной коляске. Фото: Reuters

В 2026 году военнослужащие, которым установлена инвалидность вследствие ранения, травмы или заболевания, могут претендовать на единовременную денежную помощь от государства. Ее размер зависит от группы инвалидности и связи с исполнением обязанностей военной службы. При определенных законом условиях выплата может превышать 1,3 млн грн.

О размерах выплат военным по инвалидности и порядке начислений рассказали в Министерстве обороны Украины, передают Новини.LIVE.

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Кому назначают единовременное пособие

Право военнослужащих на единовременное денежное пособие (ОГД) в случае установления инвалидности предусмотрено статьей 16 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Порядок назначения и выплаты средств определяет постановление Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2013 года № 975.

Основанием для назначения пособия является решение экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица (ЭГОПФЛ).

Размер выплаты в 2026 году рассчитывается на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного по состоянию на 1 января соответствующего года. В настоящее время этот показатель составляет 3 328 грн.

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Сколько выплачивают в зависимости от группы инвалидности

Сумма пособия зависит не только от группы инвалидности, но и от причин ее установления. Если инвалидность связана с защитой Родины или исполнением обязанностей военной службы, в частности в результате ранения, контузии, травмы или увечья, предусмотрены следующие выплаты:

I группа — 1 331 200 грн;

II группа — 998 400 грн;

III группа — 832 000 грн.

Если инвалидность связана с прохождением военной службы, но возникла в результате заболевания или несчастного случая, не имеющего непосредственной связи с боевыми действиями, размеры пособия иные:

I группа — 399 360 грн;

II группа — 299 520 грн;

III группа — 232 960 грн.

Такие же суммы предусмотрены для военнослужащих срочной службы, резервистов и военнообязанных, призванных на военные сборы, при выполнении соответствующих условий назначения пособия.

Какие выплаты предусмотрены при частичной утрате трудоспособности

Право на единовременное денежное пособие может возникнуть и в том случае, если военнослужащему установлен процент утраты трудоспособности, но не определена группа инвалидности.

Если частичная утрата трудоспособности связана с защитой Родины или исполнением обязанностей военной службы, сумма рассчитывается пропорционально установленному проценту.

Для военнослужащих по контракту и мобилизованных базой расчета является 70-кратный прожиточный минимум — 232 960 грн. Для военнослужащих срочной службы, резервистов и военнообязанных, призванных на сборы, применяется 50-кратный прожиточный минимум — 166 400 грн.

Например, если контрактнику или мобилизованному установили 20% утраты трудоспособности, связанной с выполнением обязанностей военной службы, размер пособия составит 46 592 грн.

Можно ли получить доплату после изменения группы инвалидности

Если в ходе повторной оценки состояния здоровья военнослужащему установили более высокую группу инвалидности или изменили причинно-следственную связь ее возникновения, он имеет право на дополнительную выплату.

В таком случае пособие пересчитывают, а военнослужащему выплачивают разницу между новой суммой и средствами, полученными ранее. При этом учитывается прожиточный минимум, установленный на 1 января года, когда инвалидность была определена впервые.

В то же время право на доплату зависит от конкретных обстоятельств и соответствия законодательным требованиям.

Куда обращаться для оформления выплаты

Порядок обращения зависит от того, продолжает ли человек проходить военную службу:

Действующим военнослужащим необходимо обратиться в свою воинскую часть.

Военнослужащим, уволенным со службы, — в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Для назначения пособия необходимо иметь документы, подтверждающие установление инвалидности или утрату трудоспособности, а также соответствующую причинно-следственную связь. Перечень необходимых документов и порядок подачи заявления следует уточнить по месту обращения.

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