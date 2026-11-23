Військовий працює з реабілітологом. Фото: Reuters

Українські військовослужбовці, яких направляють на лікування до іноземних клінік після поранень, можуть розраховувати на збереження грошового забезпечення. Також за певних умов їм продовжують виплачувати додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Для цього важливо правильно оформити документи.

Про виплати під час лікування військових за кордоном розповів у соцмережі Threads військовий фінансист під ніком spirit.ua.finik, передають Новини.LIVE.

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Які виплати зберігаються за військовими під час лікування за кордоном

Українські військовослужбовці, які через складні поранення або потребу у спеціалізованій реабілітації проходять лікування за кордоном, не втрачають права на грошове забезпечення.

Згідно з чинним законодавством України та наказом Міністерства оборони №260, за військовими на період такого лікування зберігаються передбачені фінансові гарантії.

Зокрема, йдеться про такі виплати:

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Основне грошове забезпечення. Військовослужбовцю продовжують щомісяця виплачувати грошове забезпечення в повному обсязі.

Додаткова винагорода 100 000 грн. Ця виплата зберігається на весь період перебування на стаціонарному лікуванні в іноземному медичному закладі, якщо воно пов'язане з пораненням, отриманим під час захисту Батьківщини.

Таким чином, саме направлення до закордонної клініки не означає втрату права на основні виплати та додаткову винагороду. Водночас для їх продовження необхідно належним чином оформити лікування.

Які документи потрібні для лікування військового за кордоном

Щоб військовослужбовець міг виїхати на лікування до іншої країни та продовжував отримувати належні виплати, потрібно підготувати відповідні документи.

Основними є:

Медичний висновок або рішення ВЛК. Підставою для направлення військового за кордон має бути відповідний медичний висновок. Також оформлюється направлення Міністерства охорони здоров'я або іншого уповноваженого відомства.

Наказ військової частини. Командування має видати офіційний наказ про направлення військовослужбовця на лікування за межі України. Цей документ потрібен, зокрема, для фінансової служби, щоб вона мала підстави продовжувати нарахування виплат.

Як запобігти затримкам із виплатами

Перед виїздом на лікування важливо переконатися, що військова частина знає про направлення військовослужбовця за кордон.

Зокрема, командування та фінансовий підрозділ мають отримати офіційну інформацію про виїзд військового на лікування та необхідні документи.

Це допоможе уникнути помилок під час нарахування грошового забезпечення та додаткових виплат. Якщо інформація про лікування не буде вчасно передана, можуть виникнути проблеми з оформленням документів і проведенням платежів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому можуть затримати виплати військовому після поранення. Неточності в датах, діагнозах чи обставинах травми можуть стати причиною повернення документів на доопрацювання. Це своєю чергую призведе до несвоєчасності виплат.

Також дізнавайтеся, як діяти, якщо військовому не виплатили оздоровчі. Це щорічна виплата військовослужбовцю, яка дорівнює його місячному грошовому забезпеченню. Право на неї виникає після першого повного місяця служби.