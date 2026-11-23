Выплаты военнослужащим во время лечения за рубежом: суммы и правила
Украинские военнослужащие, которых направляют на лечение в зарубежные клиники после ранений, могут рассчитывать на сохранение денежного довольствия. Также при определенных условиях им продолжают выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Для этого важно правильно оформить документы.
О выплатах во время лечения военных за рубежом рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit.ua.finik, передают Новини.LIVE.
Какие выплаты сохраняются за военными во время лечения за рубежом
Украинские военнослужащие, которые из-за сложных ранений или необходимости специализированной реабилитации проходят лечение за рубежом, не теряют права на денежное обеспечение.
Согласно действующему законодательству Украины и приказу Министерства обороны № 260, за военнослужащими на период такого лечения сохраняются предусмотренные финансовые гарантии.
В частности, речь идет о следующих выплатах:
- Основное денежное довольствие. Военнослужащему продолжают ежемесячно выплачивать денежное довольствие в полном объеме.
- Дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн. Эта выплата сохраняется на весь период пребывания на стационарном лечении в иностранном медицинском учреждении, если оно связано с ранением, полученным при защите Родины.
Таким образом, само направление в зарубежную клинику не означает утрату права на основные выплаты и дополнительное вознаграждение. В то же время для их продолжения необходимо надлежащим образом оформить лечение.
Какие документы необходимы для лечения военнослужащего за рубежом
Чтобы военнослужащий мог выехать на лечение в другую страну и продолжал получать положенные выплаты, необходимо подготовить соответствующие документы.
Основными из них являются:
- Медицинское заключение или решение ВЛК. Основанием для направления военнослужащего за границу должно быть соответствующее медицинское заключение. Также оформляется направление Министерства здравоохранения или другого уполномоченного ведомства.
- Приказ воинской части. Командование должно издать официальный приказ о направлении военнослужащего на лечение за пределы Украины. Этот документ необходим, в частности, для финансовой службы, чтобы у нее были основания продолжать начисление выплат.
Как избежать задержек с выплатами
Перед выездом на лечение важно убедиться, что воинская часть знает о направлении военнослужащего за границу.
В частности, командование и финансовое подразделение должны получить официальную информацию о выезде военнослужащего на лечение и необходимые документы.
Это поможет избежать ошибок при начислении денежного довольствия и дополнительных выплат. Если информация о лечении не будет своевременно передана, могут возникнуть проблемы с оформлением документов и проведением платежей.
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