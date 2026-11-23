Военный занимается с реабилитологом. Фото: Reuters

Украинские военнослужащие, которых направляют на лечение в зарубежные клиники после ранений, могут рассчитывать на сохранение денежного довольствия. Также при определенных условиях им продолжают выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Для этого важно правильно оформить документы.

О выплатах во время лечения военных за рубежом рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit.ua.finik, передают Новини.LIVE.

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Какие выплаты сохраняются за военными во время лечения за рубежом

Украинские военнослужащие, которые из-за сложных ранений или необходимости специализированной реабилитации проходят лечение за рубежом, не теряют права на денежное обеспечение.

Согласно действующему законодательству Украины и приказу Министерства обороны № 260, за военнослужащими на период такого лечения сохраняются предусмотренные финансовые гарантии.

В частности, речь идет о следующих выплатах:

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Основное денежное довольствие. Военнослужащему продолжают ежемесячно выплачивать денежное довольствие в полном объеме.

Дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн. Эта выплата сохраняется на весь период пребывания на стационарном лечении в иностранном медицинском учреждении, если оно связано с ранением, полученным при защите Родины.

Таким образом, само направление в зарубежную клинику не означает утрату права на основные выплаты и дополнительное вознаграждение. В то же время для их продолжения необходимо надлежащим образом оформить лечение.

Какие документы необходимы для лечения военнослужащего за рубежом

Чтобы военнослужащий мог выехать на лечение в другую страну и продолжал получать положенные выплаты, необходимо подготовить соответствующие документы.

Основными из них являются:

Медицинское заключение или решение ВЛК. Основанием для направления военнослужащего за границу должно быть соответствующее медицинское заключение. Также оформляется направление Министерства здравоохранения или другого уполномоченного ведомства.

Приказ воинской части. Командование должно издать официальный приказ о направлении военнослужащего на лечение за пределы Украины. Этот документ необходим, в частности, для финансовой службы, чтобы у нее были основания продолжать начисление выплат.

Как избежать задержек с выплатами

Перед выездом на лечение важно убедиться, что воинская часть знает о направлении военнослужащего за границу.

В частности, командование и финансовое подразделение должны получить официальную информацию о выезде военнослужащего на лечение и необходимые документы.

Это поможет избежать ошибок при начислении денежного довольствия и дополнительных выплат. Если информация о лечении не будет своевременно передана, могут возникнуть проблемы с оформлением документов и проведением платежей.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему могут задержать выплаты военному после ранения. Неточности в датах, диагнозах или обстоятельствах травмы могут стать причиной возврата документов на доработку. Это, в свою очередь, приведет к несвоевременности выплат.

Также узнайте, как действовать, если военному не выплатили оздоровительные. Это ежегодная выплата военнослужащему, равная его месячному денежному обеспечению. Право на нее возникает после первого полного месяца службы.