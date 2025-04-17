Помощь в 45 тыс. грн — кто из военнослужащих имеет право

Гривневые купюры на столе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие могут получить единовременную материальную помощь в 45 тыс. грн. Такие выплаты доступны жителям Киева в случае получения ранения во время выполнения боевых или других специальных задач на фронте.

О порядке таких выплат говорится на официальном портале Киевского городского совета.

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Как отмечается, в случае получения ранений военными-киевлянами на территориях, где ведутся боевые действия, можно обратиться в Департамент социальной и ветеранской политики КГГА за оформлением выплат.

Согласно порядку, денежную помощь смогут получить только те защитники, которые попали в медицинские учреждения из-за полученного ранения. Размер помощи не может превышать 45 тыс. грн независимо от степеней тяжести полученного ранения. Такая выплата предусмотрена только по самому факту наличия проблем со здоровьем тех, кто пострадал на фронте.

"Материальная помощь предоставляется единовременно лицам, получившим ранения на территориях, на которых ведутся боевые действия, после вступления в силу соответствующего решения Киевсовета, а именно с 24.09.2024 года", — говорится в сообщении.

Как получить денежную помощь раненым бойцам

Для того, чтобы получить денежную помощь от властей Киева, пострадавшие военные или их представители должны подготовить заявление и пакет документов, обратившись в Департамент социальной и ветеранской политики Киевской городской госадминистрации.

Речь идет о письменном заявлении произвольной формы и документах, которые надо подать через Киевский городской центр комплексной поддержки участников боевых действий "Киев милитари Хаб".

Среди необходимых документов:

паспорт гражданина (копия);

идентификационный код (копия);

удостоверение установленного образца при наличии (копия);

справка об обстоятельствах получения травмы (ранение, контузия, увечье), предусмотренная приложением пять к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах (копия);

медицинские справки по формам № 027/о и/или № 028/о;

взятие на учет в качестве внутренне перемещенных лиц при наличии (копия);

документ, где подтверждается полномочия представителя (копия);

данные о номере счета в банке (по стандарту IBAN).

После получения заявления с документами решение о предоставлении выплаты будет принято в течение одного месяца. Начисление средств состоится в течение первой декады следующего за принятием решения месяца.

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