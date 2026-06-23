Выплаты семьям: кто и где получит помощь от УВКБ ООН в июне

Выплаты УВКБ: еще больше семей получат помощь в 12 300 грн
В июне 2026 года программа денежной помощи Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) возобновила свою работу в Ивано-Франковской области. Жители региона смогут оформить единовременные выплаты по обновленным правилам.
О новых условиях программы организации рассказывает издание Новини.LIVE.
Кто сможет получить денежную помощь от УВКБ ООН
Организация системы ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам, сможет предоставить выплаты жителям Ивано-Франковской области в соответствии с обновленными весной критериями.
Теперь гуманитарное сообщество в Украине перешло на более структурированную модель распределения финансовой помощи. Новый подход будет предусматривать уделение особого внимания следующим уязвимым группам граждан:
- людям, которые в течение последних 45 дней были эвакуированы из-за угрозы жизни и здоровью;
- гражданам, пострадавшим от обстрелов;
- внутренне перемещенным лицам, которые находятся в длительном (до шести месяцев) перемещении и относятся к категориям с повышенной уязвимостью;
- людям, которые вернулись на место постоянного проживания или прибыли в Украину после вынужденного выезда в другие страны в связи с военными действиями после 24.02.2022 года.
Новые критерии позволят более эффективно оказывать поддержку тем, кто больше всего нуждается в помощи, на основе соблюдения принципов справедливости и гуманности.
В частности, будут учитываться следующие критерии:
- близость к линии фронта и факт перемещения;
- условия проживания (сельская местность/город);
- размер домохозяйства;
- наличие в семье пожилых людей, лиц с инвалидностью и детей;
- социально-экономический статус семьи;
- если доход на одного человека в семье в месяц не превышает 8 300 грн.
Какие суммы смогут получить жители Ивано-Франковской области
Как отмечается, подать заявки на получение таких размеров помощи смогут:
- переселенцы, покинувшие свои дома из-за угрозы жизни, подвергшиеся нападению или прошедшие обязательную эвакуацию в течение последних 45 дней и находившиеся в списках эвакуированных, которые передаются фонду местными властями — 12 300 грн на человека за три месяца;
- ВПЛ, покинувшие место проживания в связи с угрозой жизни, обстрелами или обязательной эвакуацией на срок от 46 дней до полугода — 12 300 грн за трехмесячный период;
- граждане, вернувшиеся на места постоянного проживания или в Украину после выезда в другую страну из-за военных действий после 24.02.2022 года и вернувшиеся не ранее чем три месяца назад и не позднее года — 10 800 грн на человека;
- домохозяйства, пострадавшие от обстрелов за последние 45 дней, имеющие поврежденное или разрушенное жилье, включенные в списки пострадавших, которые фонду передают местные власти — 12 300 грн на человека на три месяца.
Когда именно откроется возможность подачи заявок для жителей Ивано-Франковской области, в организации сообщат в Telegram-канале.
"Следите за обновлениями! В ближайшее время опубликуем актуальную информацию", — говорится в сообщении.
Решение о возможности подачи заявки будет принято после личного опроса и проверки документов представителями фонда в пункте сбора данных.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в одном из регионов некоторым гражданам будут предоставлены выплаты в рамках программы, реализуемой при финансовой поддержке США. Украинцы смогут получить на бизнес до 4 100 евро. Граждане должны заранее подготовить финансовый план.
Еще Новини.LIVE сообщали, кому будет предоставлена единовременная выплата среди лиц с инвалидностью I–III группы в сумме от 200 000 до 1 000 000 грн. Речь идет об украинцах, пострадавших в результате войны. Такую помощь будет назначать и выплачивать Пенсионный фонд. В 2026 году был урегулирован механизм предоставления выплат.