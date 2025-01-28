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Выплаты от УВКБ ООН — где принимают заявки в январе

28 января 2025 13:01
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты от УВКБ ООН - кто может получить помощь в 11 тыс. грн
Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в одном из регионов проводит регистрацию на денежную помощь в конце января 2025 года. Речь идет о сумме помощи в почти 11 тыс. гривен сразу за три месяца.

Об этом информирует пресс-служба УВКБ ООН в Telegram.

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По правилам Управления Верховного комиссара ООН, сумма денежной помощи для всех одинакова. Она составляет 3,6 тыс. гривен на человека три месяца подряд (то есть 10,8 тыс. гривен). Сейчас открыта регистрация на такие выплаты для уязвимых категорий переселенцев и беженцев, пострадавших из-за войны, в Запорожье и области.

Помощь оказывают:

  • вынужденным переселенцам, которые переместились в течение последних полгода по стране;
  • беженцам, которые вернулись в Украину на прежний адрес постоянного проживания.

При этом такие граждане смогут оформить выплаты, если не получали выплаты от организаций в течение последних трех месяцев.

Важно иметь следующие критерии уязвимости:

  • детей воспитывает кто-то один из родителей, есть люди пожилого возраста (от 55 лет);
  • малолетних детей воспитывают люди пожилого возраста (от 55 лет);
  • в семье есть лица с инвалидностью или тяжелыми болезнями.

Также обращают внимание на то, действительно ли семья нуждается в помощи. Необходимо, чтобы доход на одного человека не превышал 5,4 тыс. гривен.

"Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись к своему постоянному месту жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — говорится в сообщении.

Как подать заявку на денежную помощь

Украинцы могут получить средства в центрах регистрации в г. Запорожье, по ул. Независимой Украины, 72, офис 154.

Нужно предоставить следующие документы:

  • паспорт/свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • справку переселенца;
  • идентификационный код;
  • номер банковской карты.

Запись в очередь на регистрацию на денежную помощь можно осуществить заполнив форму (она открывается каждый понедельник в 10:00).

Ранее мы рассказывали, что "Зимнюю тысячу" получили миллионы украинцев, заявки еще обрабатывают. Однако иногда единовременная госпомощь может не поступить по нескольким причинам.

Также писали, что заявки на финансовую помощь могут подавать представителям УВКБ ООН в Харьковской области. Украинцы могут оформить выплату в сумме 3,6 тыс. грн.

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