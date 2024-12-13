Грошова допомога від UNHCR — хто зможе зареєструватися на виплати у грудні

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У п'ятницю, 13 грудня, у місті Дубно Рівненської області громадяни можуть подати заявки на фінансову допомогу в рамках програми багатоцільової грошової допомоги від UNHCR Ukraine. Для цього необхідно відповідати певним вимогам.

Про це йдеться у Telegram-каналі UNHCR.

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Умови програми фіндопомоги від UNHCR

Долучитися до програми у Рівненській області можуть вразливі категорії внутрішніх переселенців та біженців, які постраждали через війну.

В рамках програми таким особам виплачують по 3,6 тис. гривень на кожного члена родини упродовж трьох місяців. Тобто сумарно кожен член родини отримає по 10,8 тис. гривень.

Подати заявки можуть вимушені внутрішні переселенці, а також ті, хто повернувся на колишнє місце проживання, зокрема з-за кордону.

Кошти нададуть тим, хто належить до таких категорій:

у родині є тільки один із батьків, неповнолітні діти чи люди похилого віку;

у сім'ї неповнолітніх дітей виховують особи похилого віку;

у родині є особи з тяжкими хворобами/інвалідністю;

дохід на одного члена сім'ї не перевищує суму у 5,4 тис. грн.

Як подати заявку в Рівненській області

13 грудня у місті Дубно працюватиме виїзна бригада Благодійного фонду "Право на захист", що є офіційним партнером агенції. Реєстрація відбуватиметься у порядку живої черги триватиме з 11:00 — 15:00 за адресою вул. Кирила Мефодія, 16.

При собі потрібно мати такий пакет документів (для кожного члена родини):

паспорт/документ, що посвідчує особу;

податковий номер;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки для виплати грошової допомоги;

документ, що підтверджує належність до категорії вразливості;

номер контактного телефону.

Нагадаємо, громадяни, які переїхали проживати у Київ, можуть подати заявки на допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). 13 грудня є останнім днем реєстрації на виплати.

Також ми писали, що у Сумах приймають заявки на гуманітарну допомогу від благодійників "Карітас". Продуктові набори роздають виключно переселенцям.