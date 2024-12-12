Виплати від ООН — хто може отримати 3,6 тис. гривень

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) проводить останню цього року реєстрацію на надання грошової допомоги у Києві. Йдеться про виплати на три місяці у 3,6 тис. гривень для вразливих верств населення.

Про це повідомляє УВКБ ООН у Telegram.

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Умови надання грошової допомоги

Реєстрація на надання грошової допомоги від УВКБ ООН у 2024 році невдовзі добіжить кінця. Заявки прийматимуть лише до 13 грудня (включно).

На кожну особу з родини можна оформити по 10,8 тис. гривень за три місяці (по 3,6 тис. гривень за місяць). Розмір допомоги ґрунтується на сумі мінімального споживчого кошика та покриває тримісячний період.

"Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) проводить збір даних для надання своєї допомоги, у тому числі грошової, людям, які постраждали внаслідок воєнних дій з метою допомогти їм задовольнити свої нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни", — йдеться у повідомленні.

Зареєструватися на виплати можуть:

особи зі статусом ВПО, які переміщалися за останніх пів року;

громадяни, які повернулися додому після виїзду за кордон після 24.02.2022 року;

особи, які повернулися після виїзду в інші області.

Потрібно мати один із таких критеріїв вразливості:

у родині є лише один із батьків, де є неповнолітні діти/проживають разом з особами похилого віку;

сім'ю очолює самотня особа похилого віку/кілька самотніх людей від 55 років, чи виховують малолітніх дітей;

родина має у своєму складі одну/кілька осіб з особливими потребами: серйозні хвороби/інвалідність;

сукупний дохід щомісяця не більший за суму у 5,4 тис. грн на одну особу;

не отримували кошти від благодійних організацій раніше.

Що треба для подачі заявки

Для того, щоб зареєструватися на допомогу, потрібно мати оригінали документів на кожного члена сім'ї. А саме:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідка, що надає статус переселенця;

банківська картка;

свідоцтво про народження дітей;

документ із засвідченням опіки над дитиною;

посвідчення/медична довідка (якщо є інвалідність чи хвороба).

Потрібно бути всім присутнім на реєстрації, окрім маломобільних осіб та малих дітей.

До 13 грудня (включно) збір даних на програму грошової допомоги здійснюватиметься за попереднім записом за адресою м. Київ, вул. Мала Шияновська (попередня назва — Немировича-Данченка), 14/13.

"З 16 грудня пункти збору даних БФ "Право на захист" припиняють приймати заявки на грошову допомогу від УВКБ ООН до кінця року. З 16 по 27 грудня пункт збору даних за адресою м. Київ, вул. Мала Шияновська, 14/13 працюватиме у форматі консультування з 9:00 до 16:00", — додали організатори.

Нагадаємо, у Сумах можна подати заявку на отримання гуманітарної допомоги від фонду "Карітас Суми". Продукти нададуть виключно для переселенців.

Також ми писали, що гроші від Агенції ООН у справах біженців можуть отримати жителі Хмельницької області. Заявки прийматимуть до 14 грудня.