Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Допомога від ООН — де приймають заявки на 10,8 тис. грн arrow

Допомога від ООН — де приймають заявки на 10,8 тис. грн

13 грудня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати у 10,8 тис. грн — де відкрита реєстрація на допомогу
Українські гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Жителі Львова можуть подати заявки на грошову допомогу від УВКБ ООН в останній день реєстрації у 2024 році. Йдеться про виплату 10,8 тис. гривень.

Про це інформує пресцентр УВКБ ООН у Telegram-каналі.

Читайте також:

Хто має право на грошову допомогу у Львові

Грошова допомога у вигляді 10,8 тис. гривень на одного члена родини передбачена для переселенців та біженців, які повернулись додому. А саме:

  • тих, у кого є статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які переміщалися протягом останніх пів року;
  • тих, хто повернувся у свої домівки після вимушеного виїзду в інші регіони чи за кордон після 24 лютого 2022 року.

Однак не всі з них мають право на виплати, оскільки необхідно мати одну з таких життєвих умов:

  • родина неповна (є мати чи батько), де є неповнолітні діти чи особи похилого віку (55+);
  • у сім'ї з дорослих є лише самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку, де виховують дітей до 18 років;
  • родина складається з однієї чи кількох членів з особливими потребами (мають важкі хвороби/ інвалідність).

Також треба підпадати під соціально-економічний критерій — щомісячний дохід нижчий за 5,4 тис. грн на одного члена родини.

"Подати заявку можна, якщо раніше ви не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій як ВПО або особи, які переміщувалися за кордон чи в межах України через війну, але вже повернулися (в Україну чи до своїх постійних місць проживання відповідно)", — повідомляють організатори.

Де зареєструватися на виплати від ООН

Громадяни, які відповідають вищепереліченим критеріям вразливості, можуть звернутися у Львові до Центру реєстрації за адресою: пл. Маланюка, 2.

Заявки прийматимуть у порядку живої черги за графіком з 09:00 — 16:00.

Всі, хто хоче отримати допомогу з родини, мають бути присутні на реєстрації. Треба надати:

  • паспорт чи інший документ;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку переселенця (якщо є);
  • банківську картку;
  • свідоцтво про народження дітей (якщо є);
  • документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (за наявності);
  • посвідчення, довідки від лікаря (у разі наявності хвороб).

Інформаційна підтримка:

  • гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);
  • Телеграм-канал БФ "Право на захист" із необхідною інформацією, де також можна поставити питання за посиланням.

Нагадаємо, діти отримають нову грошову допомогу від держави у грудні цього року. Кошти можна оформити в рамках програми "Тепла зима".

Також ми розповідали, що українцям надходять "кошти від Зеленського". Першими отримали клієнти держбанків, де оформлено картку "Національний кешбек".

виплати фінансова допомога матеріальна допомога соцвиплати грошова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:55 На Тернопільщині відключили від електропостачання 50% споживачів

09:44 Частина одеських школярів сьогодні вчиться онлайн — хто саме

09:44 Стоять десятки машин — черги на кордоні України вранці

Термінова новина

09:43 Росія атакує Вінниччину — в області пролунали вибухи

09:17 В Івано-Франківській області повторно пролунали вибухи

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

09:16 У Києві пролунали вибухи

09:15 Деякі українці можуть безплатно отримати авто — що потрібно

09:14 Атака на Одесу — оновлені графіки відключення світла

09:12 Польща підняла в небо авіацію через ракетну атаку РФ на Україну

09:04 iPhone 17 Pro отримає новий дизайн блоку камер — що відомо

09:55 На Тернопільщині відключили від електропостачання 50% споживачів

09:44 Частина одеських школярів сьогодні вчиться онлайн — хто саме

09:44 Стоять десятки машин — черги на кордоні України вранці

Термінова новина

09:43 Росія атакує Вінниччину — в області пролунали вибухи

09:17 В Івано-Франківській області повторно пролунали вибухи

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

09:16 У Києві пролунали вибухи

09:15 Деякі українці можуть безплатно отримати авто — що потрібно

09:14 Атака на Одесу — оновлені графіки відключення світла

09:12 Польща підняла в небо авіацію через ракетну атаку РФ на Україну

09:04 iPhone 17 Pro отримає новий дизайн блоку камер — що відомо

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК