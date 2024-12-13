Виплати у 10,8 тис. грн — де відкрита реєстрація на допомогу

Українські гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Жителі Львова можуть подати заявки на грошову допомогу від УВКБ ООН в останній день реєстрації у 2024 році. Йдеться про виплату 10,8 тис. гривень.

Про це інформує пресцентр УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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Хто має право на грошову допомогу у Львові

Грошова допомога у вигляді 10,8 тис. гривень на одного члена родини передбачена для переселенців та біженців, які повернулись додому. А саме:

тих, у кого є статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які переміщалися протягом останніх пів року;

тих, хто повернувся у свої домівки після вимушеного виїзду в інші регіони чи за кордон після 24 лютого 2022 року.

Однак не всі з них мають право на виплати, оскільки необхідно мати одну з таких життєвих умов:

родина неповна (є мати чи батько), де є неповнолітні діти чи особи похилого віку (55+);

у сім'ї з дорослих є лише самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку, де виховують дітей до 18 років;

родина складається з однієї чи кількох членів з особливими потребами (мають важкі хвороби/ інвалідність).

Також треба підпадати під соціально-економічний критерій — щомісячний дохід нижчий за 5,4 тис. грн на одного члена родини.

"Подати заявку можна, якщо раніше ви не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій як ВПО або особи, які переміщувалися за кордон чи в межах України через війну, але вже повернулися (в Україну чи до своїх постійних місць проживання відповідно)", — повідомляють організатори.

Де зареєструватися на виплати від ООН

Громадяни, які відповідають вищепереліченим критеріям вразливості, можуть звернутися у Львові до Центру реєстрації за адресою: пл. Маланюка, 2.

Заявки прийматимуть у порядку живої черги за графіком з 09:00 — 16:00.

Всі, хто хоче отримати допомогу з родини, мають бути присутні на реєстрації. Треба надати:

паспорт чи інший документ;

ідентифікаційний код;

довідку переселенця (якщо є);

банківську картку;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (за наявності);

посвідчення, довідки від лікаря (у разі наявності хвороб).

Інформаційна підтримка:

гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00);

Телеграм-канал БФ "Право на захист" із необхідною інформацією, де також можна поставити питання за посиланням.

Нагадаємо, діти отримають нову грошову допомогу від держави у грудні цього року. Кошти можна оформити в рамках програми "Тепла зима".

Також ми розповідали, що українцям надходять "кошти від Зеленського". Першими отримали клієнти держбанків, де оформлено картку "Національний кешбек".