Денежная помощь от UNHCR — кто сможет зарегистрироваться на выплаты в декабре

Выплаты от UNHCR в декабре — как и где можно подать заявку
В пятницу, 13 декабря, в городе Дубно Ровенской области граждане могут подать заявки на финансовую помощь в рамках программы многоцелевой денежной помощи от UNHCR Ukraine. Для этого необходимо соответствовать определенным требованиям.
Об этом говорится в Telegram-канале UNHCR.
Условия программы финпомощи от UNHCR
Присоединиться к программе в Ровенской области могут уязвимые категории внутренних переселенцев и беженцев, пострадавших из-за войны.
В рамках программы таким лицам выплачивают по 3,6 тыс. гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев. То есть, суммарно каждый член семьи получит по 10,8 тыс. гривен.
Подать заявки могут вынужденные внутренние переселенцы, а также те, кто вернулся на прежнее место жительства, в частности из-за границы.
Средства предоставят тем, кто принадлежит к следующим категориям:
- в семье есть только один из родителей, несовершеннолетние дети или старики;
- в семье несовершеннолетних детей воспитывают пожилые люди;
- в семье есть лица с тяжелыми болезнями/инвалидностью;
- доход на одного члена семьи не превышает сумму 5,4 тыс. грн.
Как подать заявку в Ровенской области
13 декабря в городе Дубно будет работать выездная бригада Благотворительного фонда "Право на защиту", являющегося официальным партнером агентства. Регистрация будет проходить в порядке живой очереди с 11:00 — 15:00 по адресу ул. Кирилла Мефодия, 16.
При себе нужно иметь такой пакет документов (для каждого члена семьи):
- паспорт/документ, удостоверяющий личность;
- налоговый номер;
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- номер банковской карты для выплаты денежной помощи;
- документ, подтверждающий принадлежность к категории уязвимости;
- номер контактного телефона.
Напомним, граждане, переехавшие для проживания в Киев, могут подать заявки на помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). 13 декабря является последним днем регистрации на выплаты.
Также мы писали, что в Сумах принимают заявки на гуманитарную помощь от благотворителей "Каритас". Продуктовые наборы раздают только переселенцам.
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