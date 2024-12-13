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Выплаты от UNHCR в декабре — как и где можно подать заявку

13 декабря 2024 11:03
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь от UNHCR — кто сможет зарегистрироваться на выплаты в декабре
Деньги в руках Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В пятницу, 13 декабря, в городе Дубно Ровенской области граждане могут подать заявки на финансовую помощь в рамках программы многоцелевой денежной помощи от UNHCR Ukraine. Для этого необходимо соответствовать определенным требованиям.

Об этом говорится в Telegram-канале UNHCR.

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Присоединиться к программе в Ровенской области могут уязвимые категории внутренних переселенцев и беженцев, пострадавших из-за войны.

В рамках программы таким лицам выплачивают по 3,6 тыс. гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев. То есть, суммарно каждый член семьи получит по 10,8 тыс. гривен.

Подать заявки могут вынужденные внутренние переселенцы, а также те, кто вернулся на прежнее место жительства, в частности из-за границы.

Средства предоставят тем, кто принадлежит к следующим категориям:

  • в семье есть только один из родителей, несовершеннолетние дети или старики;
  • в семье несовершеннолетних детей воспитывают пожилые люди;
  • в семье есть лица с тяжелыми болезнями/инвалидностью;
  • доход на одного члена семьи не превышает сумму 5,4 тыс. грн.

Как подать заявку в Ровенской области

13 декабря в городе Дубно будет работать выездная бригада Благотворительного фонда "Право на защиту", являющегося официальным партнером агентства. Регистрация будет проходить в порядке живой очереди с 11:00 — 15:00 по адресу ул. Кирилла Мефодия, 16.

При себе нужно иметь такой пакет документов (для каждого члена семьи):

  • паспорт/документ, удостоверяющий личность;
  • налоговый номер;
  • свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • номер банковской карты для выплаты денежной помощи;
  • документ, подтверждающий принадлежность к категории уязвимости;
  • номер контактного телефона.

Напомним, граждане, переехавшие для проживания в Киев, могут подать заявки на помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). 13 декабря является последним днем регистрации на выплаты.

Также мы писали, что в Сумах принимают заявки на гуманитарную помощь от благотворителей "Каритас". Продуктовые наборы раздают только переселенцам.

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