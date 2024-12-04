Выплаты от ООН — кто сможет зарегистрироваться на выплаты в декабре

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В декабре 2024 года граждане, проживающие в с. Софиевская Борщаговка Киевской области могут рассчитывать на финансовую помощь. Деньги предоставят малоимущим от УВКБ ООН.

Об этом говорится в сообщении UNHCR в Telegram.

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По словам организаторов, заявки смогут подать граждане, чей месячный совокупный доход не превышает 5,4 тыс. гривен на одного члена семьи. Также финпомощь рассчитана на тех, кто еще не получал деньги от УВКБ ООН или других организаций.

Финансовую помощь в Софиевской Борщаговке получат 12 декабря:

граждане со статусом ВПЛ, перемещавшиеся за последние полгода;

лица, вернувшиеся в Украину после выезда за границу;

граждане, вернувшиеся на старый адрес проживания после выезда в другие регионы после 24.02.2022 года.

Нужно иметь один из следующих критериев уязвимости:

семья только с одним из родителей, где есть дети до 18 лет или проживают вместе с пожилыми людьми;

семью возглавляет одинокий человек/несколько одиноких людей старше 55 лет, пожилой человек с малолетними детьми;

семья имеет в составе одного/несколько человек с особыми потребностями: тяжелые болезни или инвалидность.

Сумма помощи и как получить

В общей сложности на одного члена семьи можно получить 10,8 тыс. гривен (по 3,6 тыс. гривен на одного человека в течение трех месяцев).

Чтобы подать заявку на помощь, нужно иметь оригиналы документов на каждого члена семьи.

Получить пособие в Софиевской Борщаговке 12 декабря можно, заполнив анкету (откроют 6 декабря). Адрес: пер. Школьный, 5 (отдел соцзащиты), время приёма: 10:00-16:00.

Объявление. Источник: УВКБ ООН

Напомним, детям из бедных и семей внутренних переселенцев выплатят единовременную "зимнюю" помощь. В рамках новой правительственной инициативы поступят средства до конца года.

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