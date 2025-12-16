Мінімальні та максимальні виплати військовим у січні — кому та які суми нарахують

Військові на навчаннях. Фото: Генштаб, Telegram

Українські військовослужбовці отримують грошове забезпечення з урахуванням посадового окладу, військового звання та низки надбавок. На розмір виплат також впливають умови служби та складність виконуваних завдань.

Новини.LIVE розповідають, на які виплати можуть розраховувати військові з 1 січня 2026 року.

Грошове утримання захисників регулюється низкою законодавчих актів:

На 2026 рік змін у нарахуванні грошового забезпечення військовослужбовцям не передбачається. Тож у січні суми виплат залишаться на чинному рівні.

Яка мінімальна сума грошового забезпечення

Гарантований базовий мінімум без урахування доплат і надбавок становить 20 130,05 грн. Саме стільки мають отримувати новобранці, які розпочали службу на посадах рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу. Залежно від роду військ вона може змінюватися. Базовий мінімум вище в Силах спеціальних операцій, в Десантно-штурмових військах, Морській піхоті ВМС тощо.

Яку максимальну суму можуть отримати військові

Законодавство України не передбачає граничної межі в питанні грошового забезпечення військовослужбовців. Максимальна сума виплат може становити до 200 000 грн і більше на місяць, залежно від звання, посади та надбавок. Зокрема:

30 000 грн — доплачують рядовому і начальницькому складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським;

50 000 грн — військовослужбовцям, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління або здійснюють управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії бойового зіткнення;

100 000 грн — бійцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, перебуваючи в районах їх ведення;

70 000 грн накопичувальної доплати — за кожні 30 днів виконання завдань на лінії зіткнення або в тилу ворога.

Крім того, у січні 2026 року деякі військові можуть отримати оздоровчі виплати, матеріальну допомогу на розв'язання соціально-побутових питань, підйомні, доплати за нагороди тощо.

