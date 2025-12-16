Минимальные и максимальные выплаты военным в январе — кому и какие суммы начислят

Выплаты в ВСУ в январе — какие минимальные и максимальные суммы
Украинские военнослужащие получают денежное обеспечение с учетом должностного оклада, воинского звания и ряда надбавок. На размер выплат также влияют условия службы и сложность выполняемых задач.
Новини.LIVE рассказывают, на какие выплаты могут рассчитывать военные с 1 января 2026 года.
Денежное содержание защитников регулируется рядом законодательных актов:
- Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей";
- Постановление Кабинета Министров "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц" №704;
- Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденный приказом Министерства обороны Украины от 07.06.2018 № 260;
- Приказ Министерства обороны Украины от 22.05.17 № 280 "Об организации финансового обеспечения воинских частей, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины (с изменениями);
- Решение Министра обороны Украины от 16.01.2024 № 183/уд.
На 2026 год изменений в начислении денежного обеспечения военнослужащим не предвидится. Поэтому в январе суммы выплат останутся на действующем уровне.
Какова минимальная сумма денежного обеспечения
Гарантированный базовый минимум без учета доплат и надбавок составляет 20 130,05 грн. Именно столько должны получать новобранцы, которые начали службу на должностях рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. В зависимости от рода войск она может меняться. Базовый минимум выше в Силах специальных операций, в Десантно-штурмовых войсках, Морской пехоте ВМС и тому подобное.
Какую максимальную сумму могут получить военные
Законодательство Украины не предусматривает предельной границы в вопросе денежного обеспечения военнослужащих. Максимальная сумма выплат может составлять до 200 000 грн и более в месяц, в зависимости от звания, должности и надбавок. В частности:
- 30 000 грн — доплачивают рядовому и начальствующему составу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейским;
- 50 000 грн — военнослужащим, выполняющим боевые задачи в составе органа военного управления или осуществляющим управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии боевого соприкосновения;
- 100 000 грн — бойцам, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, находясь в районах их ведения;
- 70 000 грн накопительной доплаты — за каждые 30 дней выполнения задач на линии соприкосновения или в тылу врага.
Кроме того, в январе 2026 года некоторые военные могут получить оздоровительные выплаты, материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, подъемные, доплаты за награды и тому подобное.
