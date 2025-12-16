Минимальные и максимальные выплаты военным в январе — кому и какие суммы начислят

Военные на учениях. Фото: Генштаб, Telegram

Украинские военнослужащие получают денежное обеспечение с учетом должностного оклада, воинского звания и ряда надбавок. На размер выплат также влияют условия службы и сложность выполняемых задач.

Новини.LIVE рассказывают, на какие выплаты могут рассчитывать военные с 1 января 2026 года.

Реклама

Читайте также:

Денежное содержание защитников регулируется рядом законодательных актов:

На 2026 год изменений в начислении денежного обеспечения военнослужащим не предвидится. Поэтому в январе суммы выплат останутся на действующем уровне.

Какова минимальная сумма денежного обеспечения

Гарантированный базовый минимум без учета доплат и надбавок составляет 20 130,05 грн. Именно столько должны получать новобранцы, которые начали службу на должностях рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. В зависимости от рода войск она может меняться. Базовый минимум выше в Силах специальных операций, в Десантно-штурмовых войсках, Морской пехоте ВМС и тому подобное.

Какую максимальную сумму могут получить военные

Законодательство Украины не предусматривает предельной границы в вопросе денежного обеспечения военнослужащих. Максимальная сумма выплат может составлять до 200 000 грн и более в месяц, в зависимости от звания, должности и надбавок. В частности:

30 000 грн — доплачивают рядовому и начальствующему составу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейским;

50 000 грн — военнослужащим, выполняющим боевые задачи в составе органа военного управления или осуществляющим управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии боевого соприкосновения;

100 000 грн — бойцам, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, находясь в районах их ведения;

70 000 грн накопительной доплаты — за каждые 30 дней выполнения задач на линии соприкосновения или в тылу врага.

Кроме того, в январе 2026 года некоторые военные могут получить оздоровительные выплаты, материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, подъемные, доплаты за награды и тому подобное.

Ранее мы рассказывали, кто из военнослужащих ежемесячно будет получать доплату в 12 000 грн.

Также узнавайте, повысят ли выплаты защитникам и от чего это зависит.