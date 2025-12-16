Видео
Україна
Видео

Выплаты в ВСУ в январе — какие минимальные и максимальные суммы

Выплаты в ВСУ в январе — какие минимальные и максимальные суммы

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 11:00
Минимальные и максимальные выплаты военным в январе — кому и какие суммы начислят
Военные на учениях. Фото: Генштаб, Telegram

Украинские военнослужащие получают денежное обеспечение с учетом должностного оклада, воинского звания и ряда надбавок. На размер выплат также влияют условия службы и сложность выполняемых задач.

Новини.LIVE рассказывают, на какие выплаты могут рассчитывать военные с 1 января 2026 года.

Денежное содержание защитников регулируется рядом законодательных актов:

  • Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей";
  • Постановление Кабинета Министров "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц" №704;
  • Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденный приказом Министерства обороны Украины от 07.06.2018 № 260;
  • Приказ Министерства обороны Украины от 22.05.17 № 280 "Об организации финансового обеспечения воинских частей, учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины (с изменениями);
  • Решение Министра обороны Украины от 16.01.2024 № 183/уд.

На 2026 год изменений в начислении денежного обеспечения военнослужащим не предвидится. Поэтому в январе суммы выплат останутся на действующем уровне.

Какова минимальная сумма денежного обеспечения

Гарантированный базовый минимум без учета доплат и надбавок составляет 20 130,05 грн. Именно столько должны получать новобранцы, которые начали службу на должностях рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. В зависимости от рода войск она может меняться. Базовый минимум выше в Силах специальных операций, в Десантно-штурмовых войсках, Морской пехоте ВМС и тому подобное.

Какую максимальную сумму могут получить военные

Законодательство Украины не предусматривает предельной границы в вопросе денежного обеспечения военнослужащих. Максимальная сумма выплат может составлять до 200 000 грн и более в месяц, в зависимости от звания, должности и надбавок. В частности:

  • 30 000 грн — доплачивают рядовому и начальствующему составу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейским;
  • 50 000 грн — военнослужащим, выполняющим боевые задачи в составе органа военного управления или осуществляющим управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии боевого соприкосновения;
  • 100 000 грн — бойцам, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, находясь в районах их ведения;
  • 70 000 грн накопительной доплаты — за каждые 30 дней выполнения задач на линии соприкосновения или в тылу врага.

Кроме того, в январе 2026 года некоторые военные могут получить оздоровительные выплаты, материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов, подъемные, доплаты за награды и тому подобное.

Ранее мы рассказывали, кто из военнослужащих ежемесячно будет получать доплату в 12 000 грн.

Также узнавайте, повысят ли выплаты защитникам и от чего это зависит.

выплаты ВСУ военные зарплата военнослужащие
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
