Україна
Головна Фінанси Виплати в ЗСУ у лютому — кому нарахують додатково 26 тис. грн

Виплати в ЗСУ у лютому — кому нарахують додатково 26 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 14:30
Грошове забезпечення в ЗСУ — хто отримає додаткову допомогу у 26 тис. грн у лютому
Українські військовослужбовці. Фото: 37 ОБрМП

У лютому 2026 року військовослужбовцям Збройних сил України передбачена додаткова грошова допомога у розмірі від 26,4 тис. грн. Її нарахують за дотримання певних умов окремо від стандартної суми щомісячного грошового забезпечення. 

Про те, хто саме зможе претендувати на такий грошовий бонус, повідомляє видання Новини.LIVE

Читайте також:

Кому в ЗСУ передбачена додаткова грошова допомога у лютому

Додаткові кошти наступного місяця в українські армії гарантують тим військовослужбовцям, які на початку 2026 року підписали перший контракт з Міністерством оборони. Йдеться про дію заохочувальної програми із залучення громадян на контрактну службу в ЗСУ. 

Питання надання відповідних виплат регулює закон №2232-XII "Про військовий обов’язок і військову службу". Згідно з ним, грошова допомога може надаватися тільки для тих громадян, які вперше уклали контракт з оборонним відомством. Таким правом не зможуть скористатися військовослужбовці, які відбували службу, а тепер завершився контракт.

Така виплата не замінює грошове забезпечення, що складається з окладу у близько 20 тис. грн та різних доплат, а є доповненням. Призначення такої допомоги відбувається на основі поданого наказу командира військової частини. 

Як відомо, долучитися до служби на контракті можуть повнолітні українці та іноземці, а також ті, хто нині служать за загальними правилами.

Як змінились розміри доплат у 2026 році

Цьогоріч суми грошового заохочення, які залежать від категорії військових, змінились.

Відповідно до закону 4695-IX "Про Держбюджет-2026", зростання виплат продиктоване новим розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Торік показник перебував на рівні 3 028 грн, а цьогоріч дорівнює 3328 грн.

Передбачені такі суми грошового заохочення залежно від категорії військових:

  1. Рядовий склад — більш ніж 26,62 за трирічний контракт (розмір дорівнює вісьмом прожитковим мінімумам);
  2. Сержанти та старшини — понад 29,95 за контракт у щонайменше три роки (дев’ять прожиткових мінімумів);
  3. Офіцери — 33,28 за контракт у понад рік (десять прожиткових мінімумів).

Раніше ми писали, хто з військових зможе отримати квартиру від держави. Відомо, який нині діє механізм підтримки бійців. 

Ще повідомляли, що цьогоріч зріс розмір однієї зі спеціальних державних нагород для військовослужбовців. Відомо, за яких умов нараховуватимуть щомісяця додатково близько 26 тис. грн.  

зарплати виплати ЗСУ гроші контракт
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
