Выплаты в ВСУ в феврале — кому начислят дополнительно 26 тыс. грн

Выплаты в ВСУ в феврале — кому начислят дополнительно 26 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 14:30
Денежное довольствие в ВСУ — кто получит дополнительную помощь в 26 тыс. грн в феврале
Украинские военнослужащие. Фото: 37 ОБрМП

В феврале 2026 года военнослужащим Вооруженных сил Украины предусмотрена дополнительная денежная помощь в размере от 26,4 тыс. грн. Ее начислят при соблюдении определенных условий отдельно от стандартной суммы ежемесячного денежного довольствия.

О том, кто именно сможет претендовать на такой денежный бонус, сообщает издание Новини.LIVE.

Читайте также:

Кому в ВСУ предусмотрена дополнительная денежная помощь в феврале

Дополнительные средства в следующем месяце в украинской армии гарантируют тем военнослужащим, которые в начале 2026 года подписали первый контракт с Министерством обороны. Речь идет о действии поощрительной программы по привлечению граждан на контрактную службу в ВСУ.

Вопрос предоставления соответствующих выплат регулирует закон №2232-XII "О воинской обязанности и военной службе". Согласно ему, денежная помощь может предоставляться только для тех граждан, которые впервые заключили контракт с оборонным ведомством. Таким правом не смогут воспользоваться военнослужащие, которые отбывали службу, а теперь завершился контракт.

Такая выплата не заменяет денежное довольствие, состоящее из оклада в около 20 тыс. грн и различных доплат, а является дополнением. Назначение такой помощи происходит на основе представленного приказа командира воинской части.

Как известно, присоединиться к службе на контракте могут совершеннолетние украинцы и иностранцы, а также те, кто сейчас служит по общим правилам.

Как изменились размеры доплат в 2026 году

В этом году суммы денежного поощрения, которые зависят от категории военных, изменились.

Согласно закону 4695-IX "О Госбюджете-2026", рост выплат продиктован новым размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В прошлом году показатель находился на уровне 3 028 грн, а в этом году равен 3328 грн.

Предусмотрены следующие суммы денежного поощрения в зависимости от категории военных:

  1. Рядовой состав — более 26,62 за трехлетний контракт (размер равен восьми прожиточным минимумам);
  2. Сержанты и старшины — более 29,95 за контракт в минимум три года (девять прожиточных минимумов);
  3. Офицеры — 33,28 за контракт более чем на год (десять прожиточных минимумов).

Ранее мы писали, кто из военных сможет получить квартиру от государства. Известно, какой сейчас действует механизм поддержки бойцов.

Еще сообщали, что в этом году вырос размер одной из специальных государственных наград для военнослужащих. Известно, при каких условиях будут начислять ежемесячно дополнительно около 26 тыс. грн.

