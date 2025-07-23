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Головна Фінанси Виплати в ЗСУ — кому нарахують додатково 70 тис. грн у серпні

Виплати в ЗСУ — кому нарахують додатково 70 тис. грн у серпні

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 14:30
Виплати в армії — кому гарантують додаткові 70 тис. грн у серпні
Українські військові / Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Перебування українських військовослужбовців на фронті, або так званому "нулі", вважається найнебезпечнішим, а тому передбачає надання додаткового матеріального заохочення. Відомо, за яких умов військові, які здійснюють виконання завдань в зоні активних бойових дій, отримають спеціальну доплату у 70 тис. грн у серпні 2025 року.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Міністерство оборони.

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Що треба знати про спеціальну доплату у 70 тис. грн для бійців  

Згідно з постановою N168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", військовослужбовці на час воєнного стану мають право на додаткову одноразову винагороду у розмірі 70 тис. грн за кожні 30 діб виконання бойових чи спецзавдань. Таку винагороду запровадили як додаткову до інших видів винагород у 30, 50 та 100 тис. грн. Її нараховують:

  • за бойові/спеціальні дії на лінії зіткнення з противником на відстані виконання завдань військовими частинами першого ешелону оборони чи наступу/контрнаступу до ротного опорного пункту;
  • за аналогічні завдання, виконані на окупованих територіях;
  • за завдання, проведені на локації між позиціями Сил оборони та ворожої армії на територіях виконання бойових дій;
  • за завдання, що були виконані на території противника.

Як зазначали в оборонному відомстві, у військових, з огляду на решту видів доплат, на фронті є потенційна можливість отримувати щомісяця близько 190 тис. гривень. У відповідну суму можуть входити наступні виплати:

  • грошове забезпечення, що залежить від військового звання, посади та вислуги років (у мінімум 20,1 тис. грн у 2025 році);
  • "бойові" виплати — до 100 тис. грн;
  • доплати за кожні 30 днів — 70 тис. грн.

Правила надання додаткової виплати у 70 тис. грн

Щодо нарахування додаткової виплати у 70 тис. грн, то військові, які підпадають під вищеописані умови, повинні мати підтвердження про виконання бойових/спецзавдань в рамках військової служби на "нулі". 

Винагорода призначається, ґрунтуючись на таких даних:

  • бойовий наказ (бойове розпорядження);
  • журнал бойових дій/ донесення;
  • рапорт/донесення командира підрозділу або групи щодо здійснення таких завдань кожним військовослужбовцем.

Такі накази щодо винагороди мають видавати до 5 числа кожного місяця на основі підтвердженої інформації про тривалість виконання бойових чи спецзавдань.

У разі ненарахування виплат, боєць має звернутися до командування для уточнення причин та подати відповідний запит до фінансової служби частини.

У разі надання необґрунтованої відмови — мають право звернутися до військової прокуратури чи омбудсмена.

Раніше ми писали про те, що у серпні військовослужбовцям передбачене нарахування грошового забезпечення разом з доплатами та надбавками. Відомо, чи слід очікувати індексації в останній місяць літа. 

Також ми розповідали, кому з бійців ЗСУ передбачені додаткові виплати до окладу у 30 тис. грн. У серпні на таку суму зможуть розраховувати ті військові, які виконують бойові/спецзавдання відповідно до бойових розпоряджень поза лінією зіткнення. 

виплати ЗСУ армія гроші військовослужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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