Виплати в армії — кому гарантують додаткові 70 тис. грн у серпні

Українські військові / Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Перебування українських військовослужбовців на фронті, або так званому "нулі", вважається найнебезпечнішим, а тому передбачає надання додаткового матеріального заохочення. Відомо, за яких умов військові, які здійснюють виконання завдань в зоні активних бойових дій, отримають спеціальну доплату у 70 тис. грн у серпні 2025 року. Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Міністерство оборони. Реклама Читайте також: Що треба знати про спеціальну доплату у 70 тис. грн для бійців Згідно з постановою N168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", військовослужбовці на час воєнного стану мають право на додаткову одноразову винагороду у розмірі 70 тис. грн за кожні 30 діб виконання бойових чи спецзавдань. Таку винагороду запровадили як додаткову до інших видів винагород у 30, 50 та 100 тис. грн. Її нараховують: за бойові/спеціальні дії на лінії зіткнення з противником на відстані виконання завдань військовими частинами першого ешелону оборони чи наступу/контрнаступу до ротного опорного пункту;

за аналогічні завдання, виконані на окупованих територіях;

за завдання, проведені на локації між позиціями Сил оборони та ворожої армії на територіях виконання бойових дій;

за завдання, що були виконані на території противника. Як зазначали в оборонному відомстві, у військових, з огляду на решту видів доплат, на фронті є потенційна можливість отримувати щомісяця близько 190 тис. гривень. У відповідну суму можуть входити наступні виплати: грошове забезпечення, що залежить від військового звання, посади та вислуги років (у мінімум 20,1 тис. грн у 2025 році);

"бойові" виплати — до 100 тис. грн;

доплати за кожні 30 днів — 70 тис. грн. Правила надання додаткової виплати у 70 тис. грн Щодо нарахування додаткової виплати у 70 тис. грн, то військові, які підпадають під вищеописані умови, повинні мати підтвердження про виконання бойових/спецзавдань в рамках військової служби на "нулі". Винагорода призначається, ґрунтуючись на таких даних: бойовий наказ (бойове розпорядження);

журнал бойових дій/ донесення;

рапорт/донесення командира підрозділу або групи щодо здійснення таких завдань кожним військовослужбовцем. Такі накази щодо винагороди мають видавати до 5 числа кожного місяця на основі підтвердженої інформації про тривалість виконання бойових чи спецзавдань. У разі ненарахування виплат, боєць має звернутися до командування для уточнення причин та подати відповідний запит до фінансової служби частини. У разі надання необґрунтованої відмови — мають право звернутися до військової прокуратури чи омбудсмена. Раніше ми писали про те, що у серпні військовослужбовцям передбачене нарахування грошового забезпечення разом з доплатами та надбавками. Відомо, чи слід очікувати індексації в останній місяць літа. Також ми розповідали, кому з бійців ЗСУ передбачені додаткові виплати до окладу у 30 тис. грн. У серпні на таку суму зможуть розраховувати ті військові, які виконують бойові/спецзавдання відповідно до бойових розпоряджень поза лінією зіткнення.